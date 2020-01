Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Bank : affiche une perte nette pour l'exercice 2019 Cercle Finance • 30/01/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank dévoile pour 2019 un résultat net annuel en nette baisse, à -5,265 milliards d'euros, contre +341 millions d'euros en 2018, que le groupe explique 'entièrement par des effets liés à sa transformation'. Sur l'année, le chiffre d'affaires s'affiche néanmoins en baisse de -8%, à 23,165 milliards d'euros. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus baissent pour leur part de -4%, à 5,4 milliards d'euros, pour une perte avant impôts de -1,3 milliard d'euros.

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA +3.45%