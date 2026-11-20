(Zonebourse.com) - Soitec rechute de 10,8% à 97,5 EUR et efface ainsi presque tous ses gains de la veille ( 12%), sur fond de publication d'une note de Deutsche Bank, qui réaffirme certes sa recommandation à "acheter" sur le titre, mais abaisse fortement son objectif de cours, de 200 à 160 EUR.
La banque allemande rappelle que le groupe de matériaux pour les semi-conducteurs a profité de la publication de ses résultats du 1er semestre pour revoir à la hausse ses perspectives pour le 2e semestre, principalement dans les domaines de la photonique et de la rentabilité.
"Le groupe a également signé des accords de réservation de capacités avec la plupart de ses clients dans la photonique, pour une valeur totale de 1,2 MdUSD, soit l'équivalent des ventes de photonique attendues sur les huit prochains trimestres", souligne-t-elle également.
Deutsche Bank note aussi que les engagements, qui courent jusqu'en 2028, sont garantis par des dépôts en numéraire, lesquels "constituent une forme d'assurance contre la répétition du cycle brutal d'expansion et de contraction observé sur le marché du RF SOI entre 2021 et 2026".
"Un risque de nouvelle phase d'ajustement des stocks subsiste toutefois si les dépenses d'investissement des géants du cloud dans l'intelligence artificielle (IA) venaient à ralentir", prévient l'établissement allemand.
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