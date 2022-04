Deutsche Bank a finalisé son programme de rachat d'actions de 300 millions

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Deutsche Bank a annoncé aujourd'hui la réussite de son programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros annoncé le 26 janvier 2022. Entre le 14 mars et le 22 avril, 26,5 millions d'actions, soit 1,28 % du capital social de la banque, ont été rachetées à un prix moyen de 11,3079 euros par action. En outre, la direction a proposé des distributions d'environ 400 millions d'euros sous la forme de dividendes de 0,20 euro par action au titre de l'exercice 2021, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle du 19 mai 2022.

