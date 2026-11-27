Dette : S&P maintient la note de la France mais menace de la dégrader

L'agence de notation S&P Global a maintenu vendredi la note de la France à A+, mais a abaissé la perspective de stable à négative, la menaçant donc d'une éventuelle dégradation à l'avenir ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'agence de notation S&P Global a maintenu vendredi la note de la France à A+, mais a abaissé la perspective de stable à négative, la menaçant donc d'une éventuelle dégradation à l'avenir, en raison des difficultés du pays à réduire son déficit.

S&P anticipe que "le déficit de la France restera soumis à des pressions (...) à 5,3 % (du PIB) en 2027, dans un contexte de croissance économique toujours atone (...) et en l'absence de mesures supplémentaires de consolidation budgétaire", indique-t-elle dans un communiqué.

Selon les prévisions actuelles de l'agence de notation, "la dette publique continuera d'augmenter".

De plus, pour S&P, "la polarisation politique persistante, y compris au-delà de l'élection présidentielle de 2027, pourrait continuer de freiner la mise en œuvre des mesures de réduction du déficit et des réformes de soutien à la croissance nécessaires pour enrayer la hausse du ratio dette publique/PIB".

Le ministre français de l'Économie, Roland Lescure, a "pris acte" de cette évaluation, estimant qu'elle venait "souligner l'absolue nécessité de doter le pays dans les meilleurs délais d'un budget responsable, qui redresse nos finances publiques en ramenant le déficit à 5 % au plus".

"Le gouvernement est mobilisé pour poursuivre une trajectoire de consolidation budgétaire", a ajouté le ministre.

Les deux principales concurrentes de S&P classent la France, à A+ pour Fitch avec perspective négative, et à Aa3 pour Moody's, soit un cran au-dessus d'A+, aussi avec perspective négative.

En octobre, Moody's s'est abstenue de toute action de notation, semblant attendre que la situation s'éclaircisse en France avant de se prononcer.

S&P Global, qui avait maintenu en mai la note de la dette souveraine française, estime désormais qu'une dégradation peut intervenir si la France échoue à réduire significativement son déficit dans les deux prochaines années, ou si les perspectives de croissance s'affaiblissent trop.

Récession

La France est entrée en récession depuis le deuxième trimestre, et les résultats du pays ont été moins bons que prévu au troisième, selon les chiffres publiés vendredi par l'Institut national de la statistique.

Le produit intérieur brut (PIB) français a reculé de 0,2 % au troisième trimestre après avoir stagné au deuxième trimestre et reculé de 0,2 % au premier, a annoncé dans ses résultats détaillés l'Insee.

Au total, "l'acquis de croissance" à la fin du troisième trimestre, c'est-à-dire ce que serait la croissance sur l'année si le PIB restait stable au quatrième trimestre, est de 0,1 %, indique l'Insee.

Cela rend improbable d'atteindre la croissance de 0,5 % toujours pronostiquée par le gouvernement pour cette année, et même le 0,4 % anticipé par l'Insee, tandis que la Banque de France attend désormais "autour de 0,3 %".

La Commission européenne avait fortement abaissé la semaine dernière ses prévisions pour la croissance économique du pays, sur fond d'incertitude politique avant la présidentielle, à 0,4 % en 2026 et 0,6 % en 2027 (contre 0,8 % et 1,1 % au printemps).

Le Fonds monétaire international (FMI) a pour sa part abaissé ses perspectives à 0,4 % en 2026 et 0,7 % l'an prochain.

Alors que l'examen du budget 2027 a commencé vendredi dans l'hémicycle au Sénat, le Premier ministre Sébastien Lecornu a proposé lundi dans un courrier aux parlementaires cinq thèmes de compromis, de l'agriculture au logement, à condition de ne pas dépasser la cible gouvernementale d'un déficit de 5 %.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, a considéré mardi qu'il "y aurait un paradoxe" à ne pas parvenir à un tel compromis, en année d'élection présidentielle.