Dette, PIB, crise sociale: Fitch envisage de dégrader la note de la France

L'agence Fitch a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ mais envisage de l'abaisser, relevant une "détérioration" de la situation budgétaire en pleine crise sociale et alors que le PIB a de nouveau reculé au troisième trimestre.

L'Insee a annoncé vendredi un recul de 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre alors qu'il était attendu à +0,1 %. Le produit intérieur brut avait déjà baissé de 0,2 % au premier trimestre, puis stagné au deuxième.

En France, "ça fait trois trimestres que la croissance n'est pas au rendez-vous (...), l'économie française est à l'arrêt", a reconnu le ministre de l'Économie Roland Lescure.

L'actualisation de la notation de Fitch Ratings, vendredi soir, n'était pas attendue. L'agence de notation explique qu'il lui est possible de publier une revue de notation en dehors du calendrier préalablement fixé "dans les situations où il y a un changement significatif de la solvabilité de l'émetteur".

"Une croissance plus faible, une nouvelle détérioration budgétaire et des rendements plus élevés ont accru la difficulté de mener la consolidation budgétaire soutenue nécessaire pour enrayer la trajectoire de dégradation de la dette de la France", écrit l'agence dans un communiqué, en précisant maintenir la note à A+ (dette de qualité moyenne supérieure) mais dégrader la perspective de stable à négative, ce qui indique qu'elle pourrait abaisser sa notation sans amélioration.

"Cette appréciation confirme l'absolue nécessité d'adopter d'ici la fin de l'année un budget responsable, qui vise à rétablir les comptes publics en réduisant notre déficit à 5 %", a réagi dans un communiqué le ministre de l'Économie, indiquant que "le gouvernement est déterminé à poursuivre sur une trajectoire de consolidation budgétaire".

Ce projet du gouvernement français est "ambitieux", selon Fitch Ratings. "Cependant, nous prévoyons un déficit de 5,5 % du PIB en 2027, reflétant une évaluation de croissance plus faible et le risque de concessions au cours du processus budgétaire", estime l'agence de notation, alors que le projet de loi de finances 2027 est actuellement débattu à l'Assemblée nationale.

"Fragmentation politique persistante"

"Fitch prévoit désormais que le ratio dette/PIB augmente de 115,7 % en 2025 à environ 124 % en 2028", alors qu'elle l'avait précédemment évalué à 122,7 % en août, lors de la précédente notation.

La dette atteint actuellement 119 % du PIB de la France.

En août, l'agence avait maintenu sa notation et sa perspective, évoquant une économie française "résiliente".

Mais depuis, il y a eu une "détérioration de la dynamique de la dette", note Fitch Ratings.

"Les rendements des obligations d'État françaises ont nettement augmenté depuis notre dernière revue, dans le contexte plus large d'un +repricing+ de marché, mais beaucoup plus fortement que pour la plupart des pairs", explique notamment l'agence.

Le coût d'emprunt français s'est envolé ces dernières semaines au regard des inquiétudes sur la soutenabilité de sa dette et des divisions politiques et sociales qui scindent le pays.

Sur le marché de la dette, le taux d'intérêt de l'emprunt français à dix ans a terminé à 4,97 % vendredi, contre 4,91 % la veille. La semaine dernière, il avait dépassé le seuil symbolique de 5 %.

"La fragmentation politique persistante et un contexte social difficile accroissent la complexité de la mise en œuvre d'une consolidation budgétaire soutenue", avance par ailleurs Fitch.

Les récentes manifestations d'abord menées par les lycéens puis élargies à d'autres pans de la société française protestant contre la vie chère ont été émaillées de violences largement médiatisées, notamment à l'international.

Les autorités craignent que le mouvement ne s'inscrive dans la durée, à l'image de celui des Gilets jaunes en 2018-2019.

Toutefois, "la note de la France reste soutenue par la taille, la richesse et la diversification de son économie, la solidité de ses institutions, son appartenance à la zone euro et la résilience de son secteur bancaire", ajoute l'agence de notation.

La semaine dernière, l'agence de notation Moody's qui devait actualiser sa notation avait décidé de s'abstenir et d'attendre que la situation s'éclaircisse en France.