Dette émergente : lutter contre les vents contraires dudollar, souligne SPRD

(AOF) - Dans l'ensemble, la récente hausse des rendements du Trésor et du dollar américains a, une fois de plus, pesé sur la dette émergente, observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR dans sa dernière analyse hebdomadaire "Strategy Espresso". Toutefois écrit le spécialiste des ETF, les perspectives à plus long terme semblent intéressantes pour la classe d'actifs : le rendement de la dette émergente reste attractif par rapport aux marchés développés et les devises émergentes sont de nouveau bon marché par rapport au dollar.

Le cycle de relèvement des taux des banques centrales émergentes n'est pas achevé, mais la faiblesse de la croissance et de l'inflation dans ces économies devrait commencer à alléger la pression qui pesait jusqu'alors sur elles, pour un relèvement des taux.

Le resserrement des politiques étant déjà largement intégré par les marchés obligataires, l'environnement actuel pourrait même s'avérer favorable à la dette libellée en devise locale, assure SPDR.