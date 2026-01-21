Déterminé à s'emparer du Groenland, Trump reçoit un accueil difficile à Davos

par Steve Holland, Dave Graham et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump est descendu à Davos , en Suisse, mercredi, avant un discours économique assombri par des liens transatlantiques qui s'effritent et par sa volonté d'acquérir le Groenland.

M. Trump discutera de ses politiques économiques fondées sur le principe de l'Amérique d'abord et parlera de politique étrangère jeudi lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial ( ), a déclaré un haut fonctionnaire de la Maison Blanche à la presse en route vers la station de montagne suisse.

Il pourrait également aborder des questions concernant le Groenland et le Venezuela, ainsi que son projet de "Conseil de la paix" et ses efforts pour dominer l'hémisphère occidental, a ajouté le responsable.

M. Trump, qui a marqué mardi la fin d'une première année de mandat mouvementée, devrait éclipser l'ordre du jour du WEF, où les élites mondiales se penchent sur les tendances économiques et politiques.

M. Trump a déclaré lors d'une conférence de presse mardi qu'il participerait à des réunions sur le territoire danois du Groenland à Davos et qu'il était optimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord.

"Je pense que nous parviendrons à un accord où l'Otan sera très satisfaite et où nous serons très satisfaits. Mais nous en avons besoin pour des raisons de sécurité. Nous en avons besoin pour la sécurité nationale", a-t-il déclaré.

Les dirigeants de l'Otan ont prévenu que la stratégie de M. Trump concernant le Groenland pourrait bouleverser l'alliance, tandis que les dirigeants du Danemark et du Groenland ont proposé un large éventail de solutions pour renforcer la présence des États-Unis sur ce territoire insulaire stratégique de 57 000 habitants.

"Vous le découvrirez", a déclaré M. Trump, qui a associé le Groenland à sa colère de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix, lorsqu'on lui a demandé jusqu'où il était prêt à aller.

Un peu plus tôt, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, avait attisé la guerre des mots avec les alliés de Washington en qualifiant le Danemark de "non pertinent" .

"L'investissement du Danemark dans les bons du Trésor américain, tout comme le Danemark lui-même, n'est pas pertinent", a déclaré M. Bessent à Davos lorsqu'on lui a demandé si la question pouvait déclencher une vente des bons du Trésor américain par les investisseurs européens, tels que les fonds de pension du Danemark et d'autres pays.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a refusé de commenter les tensions, mais a déclaré que des travaux étaient en cours pour renforcer la sécurité dans l'Arctique.

"Le président Trump et d'autres dirigeants ont raison ... Nous devons protéger l'Arctique contre l'influence russe et chinoise", a-t-il déclaré lors d'une table ronde. "Nous y travaillons et nous nous assurons que nous défendrons collectivement la région arctique."

M. Trump a plaidé sans relâche en faveur de l'acquisition du Groenland comme poste de garde de l'Arctique contre la Russie et la Chine, et a menacé de déclencher une guerre commerciale avec les Européens qui s'opposent à lui.

Il y a peu de preuves que de nombreux navires chinois ou russes passent près des côtes du Groenland, tandis que la Russie affirme que la menace que représentent Moscou et Pékin n'est qu'un mythe destiné à attiser l'hystérie.

Enhardi par l'éviction du président vénézuélien Nicolas Maduro et la prise de contrôle du pétrole de ce pays, M. Trump a parlé d'agir contre Cuba et la Colombie, ainsi que contre l'Iran. Il n'a pas exclu le recours à l'armée américaine pour s'emparer du Groenland, où se trouve une base militaire américaine.

Des sources au fait de la situation ont précédemment déclaré à Reuters que l'offensive de M. Trump sur le Groenland était liée à son désir d'étendre le territoire des États-Unis de la manière la plus importante depuis que l'Alaska et Hawaï sont devenus des États en 1959.

Enfreignant le protocole diplomatique, M. Trump a publié le texte d'un message privé qu'il a reçu d'Emmanuel Macron et dans lequel le président français exhorte M. Trump à se joindre à lui et à d'autres dirigeants du G7 à Paris après Davos, une idée que M. Trump a rejetée.

"Je ne comprends pas ce que vous faites au Groenland", a écrit M. Macron. Le bureau de M. Macron a déclaré mercredi que la France avait demandé un exercice de l'Otan au Groenland et qu'elle était prête à y contribuer, tandis que Copenhague a refusé de commenter un reportage de TV2 selon lequel elle envisageait de déployer jusqu'à 1 000 soldats au Groenland en 2026.

TRUMP DÉVOILERA SON PLAN POUR LE LOGEMENT À DAVOS

La mission initiale de M. Trump à Davos était de vanter les mérites de l'économie américaine dans son discours de mercredi.

Il a déclaré qu'il en profiterait pour évoquer les succès économiques de son pays, alors que les sondages d'opinion montrent que les Américains sont globalement mécontents de sa gestion de l'économie.

La Maison-Blanche a indiqué qu'il s'attaquerait à la hausse du coût du logement en proposant aux Américains d'utiliser l'argent de leurs plans d'épargne retraite 401(k) pour verser un acompte sur un logement.

"Le président Trump dévoilera des initiatives visant à faire baisser le coût du logement, vantera son programme économique qui a propulsé les États-Unis à la tête de la croissance économique mondiale et soulignera que les États-Unis et l'Europe doivent laisser derrière eux la stagnation économique et les politiques qui l'ont provoquée", a déclaré un responsable de la Maison-Blanche.

M. Trump prévoit également de rencontrer séparément les dirigeants de la Suisse, de la Pologne et de l'Égypte, et il doit présider jeudi une cérémonie marquant la création du Conseil de la paix, un groupe qu'il a formé et qui vise à redévelopper la bande de Gaza.

M. Trump a suscité quelques inquiétudes en déclarant qu'il pourrait travailler sur d'autres crises mondiales , un rôle habituellement assumé par les Nations unies. Le président, qui rentrera à Washington jeudi en fin de journée, a déclaré mardi qu'il appréciait l'ONU . mais qu'elle n'avait "jamais été à la hauteur de son potentiel".

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))