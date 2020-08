Détente des relations sino-américaines autour du commerce

(AOF) - Les indices boursiers européens ont terminé autour de l'équilibre ce mardi, après avoir réduit leurs gains tout au long de l'après-midi. Le CAC 40 a ainsi stagné à 5 008,27 points, alors que l'EuroStoxx50 n'a avancé que de 0,08% à 3 334,39 points. A Wall Street, le Dow Jones, cède 0,50% en cours de séance, alors que le Nasdaq avance de 0,28%.

La journée a longtemps été dominée par l'optimisme entourant les négociations commerciales sino-américaines. A la suite d'un coup de fil entre entre Robert Lighthizer et Liu He, les deux négociateurs en chef, Pékin a déclaré que la discussion s'était montrée "constructive". De son côté, Washington a affirmé que les deux parties "constatent des progrès et s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer le succès de l'accord".

En Europe, la journée a été relativement pauvre en annonces. Seule la publication de l'indice Ifo mesurant le climat des affaires en Allemagne au mois d'août s'est distinguée : l'indice est en effet ressorti en hausse plus marquée que prévu.

De l'autre côté de l'Atlantique, les ventes de logements neufs ont nettement augmenté en juillet, et ont même atteint leur plus haut niveau depuis 2006. D'un autre côté, la confiance des consommateurs en août a nettement reculé, entamant l'optimisme des investisseurs en fin de journée.

Au CAC 40, Accor, malmené ces derniers temps, a dominé la séance et a grimpé de 3,83%, suivi par Atos (+1,50%). Les valeurs du luxe n'ont pas reculé face au report du mariage entre LVMH et Tyffany, le français ayant gagné 0,91% et son concurrent Kering 0,89%.

En revanche, les valeurs liées aux énergies fossiles, Total (-1,09%) et Engie (-1,29%) en tête, ont souffert en raison de la sortie d'Exxon du Dow Jones, marquant une vraie rupture pour le secteur.