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Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 14:53

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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,992 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,830%

% SERVI AU PRIX LIMITE 43,72%

TAUX MOYEN PONDERE 2,823%

A COMPARER A 2,788%

EN DATE DU 02/11/26

DATE DE REGLEMENT 11/11/26

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,381 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 70,78%

TAUX MOYEN PONDERE 2,994%

A COMPARER A 3,068%

EN DATE DU 02/11/26

DATE DE REGLEMENT 7321

BTF 43 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,381 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,155%

% SERVI AU PRIX LIMITE 37,33%

TAUX MOYEN PONDERE 3,148%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,136 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,220%

% SERVI AU PRIX LIMITE 97,06%

TAUX MOYEN PONDERE 3,215%

A COMPARER A 3,352%

EN DATE DU 02/11/26

DATE DE REGLEMENT

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