Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,992 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 43,72%
TAUX MOYEN PONDERE 2,823%
A COMPARER A 2,788%
EN DATE DU 02/11/26
DATE DE REGLEMENT 11/11/26
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,381 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 70,78%
TAUX MOYEN PONDERE 2,994%
A COMPARER A 3,068%
EN DATE DU 02/11/26
DATE DE REGLEMENT 7321
BTF 43 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,381 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,155%
% SERVI AU PRIX LIMITE 37,33%
TAUX MOYEN PONDERE 3,148%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,136 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,220%
% SERVI AU PRIX LIMITE 97,06%
TAUX MOYEN PONDERE 3,215%
A COMPARER A 3,352%
EN DATE DU 02/11/26
DATE DE REGLEMENT
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