Déstockage: Stokomani inaugure un nouveau concept de magasin contre l'inflation

L'enseigne française Stokomani a inauguré jeudi dans son magasin de Plaisir (Yvelines) un nouveau concept qui entend rendre plus attractif le discount et le déstockage, sur un marché ultra-concurrentiel en pleine période d'inflation.

L'objectif est de rendre la visite du magasin la plus agréable possible pour le client, et même de proposer "un concept un peu joyeux", a expliqué à des journalistes en arrière-boutique Moez-Alexandre Zouari, important franchisé du groupe Casino qui a racheté l'an dernier le spécialiste des petits prix créé il y a soixante ans.

Comment ? Le magasin de 1.800 m2 a été divisé en 13 espaces thématiques facilement identifiables par des néons de couleurs où sont proposés des produits de base à des prix très faibles à côté d'articles de grandes marques comme Tommy Hilfiger, Ralph Lauren ou Lee Cooper dégriffés jusqu'à 70%, détaille le nouveau président de l'enseigne, Damien Defforey, dans les allées du bazar. "Notre ADN, c'est le prix, le prix, le prix", répète-t-il.

Après une phase de test, le concept devrait être étendu à 50 magasins cette année, puis à l'ensemble des magasins (150 actuellement) d'ici à 2024.

Face à d'autres enseignes à petits prix qui marchent très bien comme le néerlandais Action, les dirigeants de Stokomani vantent une offre plus large (18.000 références en moyenne), mais surtout, le fait de proposer côte à côte des marques maison et des marques très connues.

Une cliente au rayon textile femmes, Alexie Coquelin, 29 ans, explique apprécier l'endroit parce qu'elle y trouve "souvent quelque chose d'assez original comme un petit cadeau ou un petit vêtement", en plus des courses de base.

Outre l'inflation, la loi antigaspillage devrait alimenter le marché en nouveaux stocks dans les années à venir, estime M. Zouari. Ainsi "l'achat discount devient l'achat malin", et "sans état d'âme, on peut aller chez Stokomani le matin, puis le soir dans une boutique chic à Paris".

Depuis le 1er février, le magasin a connu une hausse de sa clientèle de 5% chaque semaine. Pour l'ensemble des magasins, ce sont 177.000 passages en caisse supplémentaires comptabilisés par rapport à la même date de 2022.

Stokomani a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 800 millions d'euros, dont 40% grâce au textile, notamment "hommes" --même si 80% des clients sont des femmes--, avec un panier moyen de 30 euros par client.

