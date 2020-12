DESJOYAUX enregistre une activité historiquement haute en 2020

(AOF) - Les piscines Desjoyaux ont réalisé un chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2020 (clos fin août) de 115,2 millions d'euros, en progression de 12,2%. Le volume d'activité est en progression tant en France (+8,44% à 70,8 millions d'euros) qu'à l'International (+19,1% à 44,38 millions d'euros). Le groupe affiche aussi un résultat opérationnel de 20,96 millions d'euros, en hausse de 45%, pour une marge de 18,21% (+4,31 points). L'EBITDA s'établit à 25,7 millions d'euros, et le résultat net part du groupe à 14 millions (+43%).

"Le groupe constate depuis le début de l'exercice une stabilité de l'activité en France et une sensible progression à l'International. Le groupe espère poursuivre sur cette dernière tendance et entend améliorer la rentabilité grâce à sa politique d'investissement soutenue. [...] néanmoins le groupe se veut prudent et se satisferait d'une consolidation des derniers acquis, surtout compte tenu des épisodes covid récents et du contexte économique mondial."

