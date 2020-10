Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Désastre sans précédent" dans les Alpes-Maritimes, au moins huit disparus Reuters • 03/10/2020 à 12:05









(Actualisé avec Estrosi, précisions) par Tangi Salaün PARIS, 3 octobre (Reuters) - Au moins huit personnes étaient portées disparues samedi midi dans le département des Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex, qui a provoqué de fortes crues dans les vallées de l'arrière-pays niçois, ont annoncé les autorités locales. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a évoqué en fin de matinée un "désastre sans précédent depuis plus d'un siècle", après avoir survolé la zone sinistrée de la Haute-Vésubie en hélicoptère. "La voirie et une centaine de maisons ont été emportées ou sont en partie détruites. Ce qui nous préoccupe le plus à cette heure, c'est le bilan humain", a-t-il déclaré aux médias à son retour à Nice. Christian Estrosi avait rapporté plus tôt sur Twitter que deux corps avaient été retrouvés par les secours mais cette information n'a pas été confirmée pour le moment par la préfecture des Alpes-Maritimes. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sont attendus sur place dans la journée. "Il est tombé un an de pluie en douze heures" dans les montagnes de l'arrière-pays niçois, a souligné Alix Roumagnac, directeur de Predict Services, une filiale de Météo France. La rivière Vésubie a enregistré une crue de plus de sept mètres par endroits, a-t-il précisé sur France Info. Un porte-parole de Météo France a déclaré à Reuters que 450 mm étaient tombés sur le village de Saint-Martin-Vésubie, selon des mesures provisoires. D'après Jérémy Crunchant, directeur général de la protection civile des Alpes-Maritimes, les précipitations ont été plus abondantes que celles du 3 octobre 2015, qui avaient fait 20 morts dans la région de Cannes. DIX HÉLICOPTÈRES ET 800 POMPIERS MOBILISÉS Les Alpes-Maritimes avaient été placées vendredi en alerte rouge, ce qui avait notamment entraîné la fermeture des écoles du département. La tempête Alex avait déjà fait souffler dans la nuit de jeudi à vendredi des vents des plus de 180 km/h sur la Bretagne. Le député Eric Ciotti (Les Républicains), originaire d'un des villages les plus touchés, Saint-Martin-Vésubie, a évoqué samedi matin sur France Bleu des villages coupés du monde, notamment dans les vallées encaissées de la Vésubie et de la Roya. Selon Enedis, 12.000 foyers étaient privés d'électricité en début de matinée. La vallée de la Roya, près de la frontière avec l'Italie, est totalement coupée du monde, a déclaré la députée Alexandra Valetta-Ardisson (LaRem) sur France Info. "Nous n'avons plus aucun contact depuis hier soir. Nous sommes très inquiets", a-t-elle dit en début de matinée. Une dizaine d'hélicoptères civils et militaires ont été mobilisés pour évaluer les dégâts et apporter une aide aux régions les moins accessibles, et environ 800 pompiers vont été déployés sur zone, ont fait savoir les autorités. Deux pompiers font partie des disparus, leur véhicule ayant été emporté par une rivière en crue, selon des témoins. Un commandant de gendarmerie qui avait été emporté par les eaux a en revanche été retrouvé, a annoncé la préfecture des Alpes-Maritimes. L'officier est choqué mais dans un état de santé satisfaisant, a précisé Christian Estrosi. Le niveau d'alerte dans les Alpes-Maritimes a été ramené à l'orange samedi matin, les pluies s'étant évacuées vers l'Italie.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.