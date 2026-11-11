Désaccords chez les analystes, plébiscite sur le marché pour Siemens Energy

Siemens Energy signe la plus forte hausse du DAX 40 à Francfort ce matin avec une envolée de 8,08%, à 129,52 euros. La société spécialisée dans le développement de solutions, de produits et de services couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des technologies et services énergétiques a bouclé un exercice 2026 record.

Siemens Energy a annoncé des résultats historiques, marqués par l'atteinte ou le dépassement de l'ensemble de ses objectifs financiers relevés et par le retour à l'équilibre de sa division éolienne Siemens Gamesa. L'activité a été portée par une demande énergétique mondiale soutenue, notamment grâce à l'électrification industrielle et aux besoins d'infrastructures des centres de données pour l'IA.

Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus du groupe se sont élevés à 44,2 milliards d'euros, en hausse de 15,5%, grâce aux divisions Gas Services et Grid Technologies. En parallèle, la rentabilité s'est améliorée avec un bénéfice avant éléments exceptionnels à 5,486 milliards d'euros, contre 2,355 milliards d'euros un an plus tôt, portant la marge correspondante à 12,4%, contre 6% en 2025. Enfin, le résultat net part du groupe s'est installé à 4,13 milliards d'euros, soit un bénéfice par action de 4,44 euros, loin de celui de 2025 à 1,63 euro.

Dividende et objectifs

Siemens Energy a décidé de récompenser ses actionnaires en proposant un dividende de 2,30 euros par action, contre 0,70 euro il y a un an.

Pour l'exercice 2027, la direction anticipe une croissance comparable des revenus comprise entre 14 et 16%, une marge opérationnelle avant éléments exceptionnels de 14 à 16%, un résultat net voisin de 5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant impôts d'environ 10 milliards d'euros. A l'horizon 2030, Siemens Energy vise une croissance annuelle composée des ventes de 12 à 14% et une marge opérationnelle de 20 à 22%, tout en préparant l'autonomisation opérationnelle et juridique de sa division Transformation of Industry.

Les analystes divergent

Jefferies s'intéresse au détail du quatrième trimestre pour lequel les bénéfices ont dépassé les attentes de 5% grâce à l'activité Gaz, alors que les commandes se sont avérées décevantes en ressortant 4% sous les attentes. Au total, la banque d'investissement américaine souligne que le carnet de commandes a atteint un nouveau record à 164 milliards d'euros, en légère progression par rapport au trimestre précédent.

En ce qui concerne les perspectives, celles de 2027 impliquent un bénéfice ajusté de 7,6 milliards d'euros au point médian selon Jefferies, soit 3% au-dessus du consensus et 11% au-dessus dans le haut de la fourchette. Les objectifs 2030 sous-entendent un bénéfice ajusté supérieur à 15 milliards d'euros au point médian, 7% plus haut que le consensus, tandis que le haut de la fourchette dépasse les attentes de 16%.

Jefferies a maintenu sa recommandation à l'achat sur le titre Siemens Energy, avec un objectif de cours de 210 euros, soit un potentiel de hausse de 75%.

Panmure Liberum est moins optimiste et évoque des revenus annuels conformes aux attentes. En ce qui concerne les prises de commandes, la société britannique de services financiers se montre plus sceptique que le consensus. Elle rappelle qu'elles ont atteint 68,1 milliards d'euros en 2026, contre 69,1 milliards attendus. Leur croissance organique de 18,8% est ressortie nettement inférieure au consensus de 21%.

Les analystes indiquent également que pour séduire davantage les investisseurs, le groupe a annoncé un vaste programme de rachats d'actions de 9 milliards d'euros d'ici la fin de l'exercice 2030, qui s'ajoute au programme existant de 6 milliards d'euros prévu jusqu'à la fin de l'exercice 2028.

Pour Panmure Liberum, la déception sur les prises de commandes préfigure un ralentissement de leur croissance dans les divisions Gas Services et Grid Technologies, ce qui devrait réduire le pouvoir de fixation des prix du groupe à moyen terme. Ainsi, les analystes estiment que Siemens Energy atteindra, dans le meilleur des cas, le bas de la fourchette de son objectif de marge pour l'exercice 2030.

La recommandation reste à vendre sur le titre, avec une cible de 125 euros.

Enfin, Citigroup se montre plus mesuré et considère les annonces du groupe comme mitigées avec une déception sur les prises de commandes au quatrième trimestre, mais un chiffre d'affaires et un bénéfice avant éléments exceptionnels supérieurs aux prévisions.

Concernant le programme de rachat d'actions de 9 milliards d'euros prévu sur la période 2027-2030, il est légèrement inférieur aux attentes des plus optimistes selon la banque américaine, bien qu'une augmentation soit envisageable à l'avenir.

Citi a dressé une liste des facteurs de risque et de ceux susceptibles de soutenir l'action.

Pour les analystes, il faudra surveiller la détérioration accrue de la fiabilité du parc installé qui pourrait entraîner des provisions supplémentaires dans l'activité de services SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy), et la persistance de difficultés liées à l'exécution des projets et à l'inflation des coûts chez Siemens Gamesa. En outre, il faudra également faire attention au volume de commandes inférieur aux attentes et à une génération de flux de trésorerie plus faible qu'escompté.

Parmi les facteurs positifs, Citi a identifié une détérioration limitée de l'activité de services de SGRE, ce qui pourrait rassurer les investisseurs, un volume de commandes supérieur aux prévisions ou encore une amélioration des marges plus marquées que prévu.

La recommandation de Citi reste à neutre sur Siemens Energy, avec un objectif de cours de 185 euros.