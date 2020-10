Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Désaccord franco-malien sur des discussions avec les rebelles islamistes Reuters • 26/10/2020 à 16:54









BAMAKO, 26 octobre (Reuters) - Le Premier ministre par intérim du Mali s'est dit lundi ouvert à des discussions avec des rebelles islamistes, dont l'insurrection a rendu de vastes zones du pays ingouvernables, tandis que la France, son ancienne puissance coloniale, a fermement rejeté cette idée. Le président déchu du Mali, renversé le 18 août par un coup d'Etat militaire, Ibrahim Boubacar Keïta, avait déclaré plus tôt cette année que son gouvernement était prêt à négocier avec les rebelles liés à Al-Qaïda. Cette stratégie a été confirmée pendant les pourparlers nationaux qui ont suivi le coup d'État. Les responsables maliens ont fourni peu de détails sur les compromis qui pourraient être faits, mais certains partisans des négociations ont déclaré qu'ils pourraient inclure une plus grande reconnaissance de l'Islam dans la vie publique. "Les conclusions des pourparlers nationaux (...) ont très clairement indiqué la nécessité d'une offre de dialogue à ces groupes armés", a déclaré le Premier ministre par intérim Moctar Ouane lors d'une conférence de presse avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, en visite pour deux jours à Bamako. "Nous devons y voir une opportunité d'engager des discussions de grande envergure avec les communautés afin de redéfinir les contours d'une nouvelle gouvernance dans les zones concernées", a-t-il ajouté. Jean-Yves Le Drian a toutefois indiqué son opposition aux négociations, en rappelant que les groupes islamistes n'avaient pas signé l'accord de paix de 2015, considéré comme une base pour le rétablissement de la paix dans le nord du Mali. "Disons les choses très clairement : il y a des accords de paix (...) et puis il y a des groupes terroristes qui n'ont pas signé les accords de paix, a-t-il déclaré. Les choses sont simples". La France déploie plus de 5.000 soldats au Mali et dans les pays voisins de la région du Sahel pour lutter contre les djihadistes, contre lesquels elle est intervenue pour la première fois en 2013. (Paul Lorgerie, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

