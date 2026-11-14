Des vols cloués au sol aux États-Unis suite à une panne des communications aériennes

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a immobilisé vendredi tous les vols au départ du territoire américain après une panne de communication ayant touché les centres de contrôle du trafic aérien . Il s'agit de la deuxième interruption de ce type depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Cette interruption a semé le chaos dans les aéroports: selon le service de suivi des vols FlightAware, les compagnies aériennes ont annulé plus de 1 000 vols et en ont retardé près de 10 000. Les milliers d’avions déjà en vol ont été autorisés à atterrir, tandis que ceux au sol n’ont pas pu décoller. Les perturbations se sont rapidement propagées au-delà des États-Unis, entraînant l’annulation de vols en provenance du Canada et d’Europe.

Le département de la Sécurité intérieure a déclaré qu’il n’y avait aucun signe indiquant que cette panne ait été causée par une cyberattaque.

« Rien n’indique pour l’instant qu’il s’agisse d’une attaque malveillante à notre encontre. Il s’agit simplement d’une panne de télécommunications pour le moment », a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, aux journalistes devant la Maison Blanche, ajoutant que le président Donald Trump avait été informé.

« Le public n’a aucune raison d’avoir peur ou de s’inquiéter pour ses proches. Ce n’est pas un nouveau 11 septembre », a ajouté M. Mullin.

M. Mullin a indiqué que le département examinait toutes les causes possibles, y compris un nouveau système de contrôle du trafic aérien basé sur l’intelligence artificielle.

Cette perturbation est le signe le plus récent et le plus spectaculaire des tensions qui pèsent sur le système américain de contrôle du trafic aérien, en proie à des défaillances matérielles et de communication, à une pénurie de contrôleurs et au vieillissement des infrastructures.

Une grande partie de la technologie de contrôle aérien de la FAA date de plusieurs décennies. La semaine dernière, l’agence a annoncé qu’elle allait progressivement supprimer les disquettes utilisées pour fournir des informations météorologiques et d’autres données essentielles dans plus de 400 sites à travers le pays d’ici fin 2028.

De Boston à Seattle et de New York à Los Angeles, les passagers se sont pressés dans les halls de départ des aéroports et aux comptoirs des compagnies aériennes, tandis que les panneaux d’affichage des départs s’affichaient pleins de retards et d’annulations et que les avions restaient immobilisés aux portes d’embarquement.

« Je vais peut-être finir par pleurer, mais pas encore », a déclaré Louise Maher, 47 ans, qui espérait toujours prendre son vol de Newark à Londres vendredi soir malgré les avertissements selon lesquels son vol British Airways pourrait être retardé en raison des restrictions imposées par le contrôle aérien.

Cette interruption a également bloqué les avions à l’arrivée sur les voies de circulation, les portes d’embarquement étant saturées.

Les responsables des compagnies aériennes ont indiqué que la FAA n’avait pas précisé quand l’interdiction de décollage serait levée, mais que certains signes préliminaires laissaient entrevoir une amélioration des problèmes de communication à certains endroits.

LES PROBLÈMES DU TRAFIC AÉRIEN AMÉRICAIN

L’espace aérien le plus fréquenté au monde a connu ces dernières années des incidents qui ont perturbé les vols et compromis la sécurité. En janvier 2025, une collision en vol à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington a fait 67 morts. La Maison Blanche et le ministère des Transports ont exhorté vendredi le Congrès à approuver 30,1 milliards de dollars supplémentaires afin de moderniser les aéroports vieillissants et le système de contrôle du trafic aérien des États-Unis.

La FAA a annoncé l’arrêt des décollages à l’échelle nationale à 15 h 54 (heure de l’Est) (20 h 54 GMT). Au moment où cet arrêt a été décrété, 4 042 vols étaient en cours de vol, à destination d’aéroports américains, selon Flightradar24. Peu avant cette annonce, la FAA avait suspendu le trafic à Chicago en raison de problèmes de communication au niveau du contrôle aérien.

« Si l’interdiction de décollage se prolonge jusqu’en soirée, il faudra probablement tout le week-end pour résoudre les perturbations sur les réseaux des compagnies aériennes », a déclaré Robert Mann, analyste aéronautique et directeur de R.W. Mann & Co.

La seule autre suspension nationale des décollages depuis les attentats du 11 septembre remonte à janvier 2023, lorsque la FAA avait suspendu les départs intérieurs pendant moins de deux heures.

Cette interruption intervient dans un contexte d’inquiétude accrue concernant la sécurité aérienne à l’échelle mondiale, après qu’une vague de fausses alertes à la bombe ce mois-ci a perturbé des dizaines de vols de passagers à travers l’Europe, forçant des atterrissages imprévus et obligeant des avions de chasse à escorter ou à intercepter des appareils.

Rien n’indiquait dans l’immédiat que la panne de communication aux États-Unis était liée à ces incidents.

Le Service météorologique national américain a également indiqué vendredi qu’il rencontrait des problèmes d’Internet et de communications à l’échelle nationale. Rien n’indiquait dans l’immédiat que ces deux incidents étaient liés.