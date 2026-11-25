Des photos de stocks de survie se multiplient sur les réseaux sociaux de la planète ces dernières semaines ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Réserves d'eau, de conserves, de batteries... Des photos de stocks de survie se multiplient sur les réseaux sociaux de la planète ces dernières semaines, symptômes d'une vague d'achats panique déclenchée par des théories prédisant une catastrophe imminente généralisée.

Plusieurs pays comme le Royaume-Uni ou le Japon ont récemment rappelé à leur population l'importance d'avoir au moins trois jours de réserves de produits de première nécessité, face à de possibles épisodes météorologiques extrêmes ou dans le contexte des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine.

Mais ces recommandations, qui ne répondent pas à une crise en particulier, ont été réutilisées dans des discours de fin du monde fortement relayés en ligne, générant de l'anxiété.

De nombreux internautes aux Etats-Unis, en Europe et en Asie ont lié ces avertissements gouvernementaux à des pannes qui ont perturbé le transport aérien ou le système bancaire, y voyant les signes annonciateurs d'une guerre mondiale.

Les équipes d'investigation numérique de l'AFP ont invalidé plusieurs publications, dont une d'Australie relayant de façon trompeuse une interview de la Croix-Rouge pour affirmer que Canberra avait émis une alerte d'urgence nationale.

La Malaisie et la Corée du Sud ont également été concernées, même si ni l'une ni l'autre n'ont diffusé d'appels à constituer des réserves.

Ces messages sont néanmoins devenus viraux et des groupes de survivalistes - qui font des stocks, construisent des abris ou apprennent des techniques de survie - ont essaimé en ligne.

Des membres de ces collectifs ont montré leurs étagères remplies de boîtes de flocons d'avoine, de haricots, et de dizaines de conserves.

L'anxiété de certains consommateurs et les "craintes d'apocalypse grandissantes sur les réseaux sociaux" ont conduit à une hausse des achats panique dans les magasins du vendeur de gros Costco ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

L'anxiété de certains consommateurs et les "craintes d'apocalypse grandissantes sur les réseaux sociaux" ont conduit à une hausse des achats panique dans les magasins du vendeur de gros Costco, selon des informations de la société d'investissement Mizuho Securities transmises à l'AFP. L'entreprise s'attend à ce que d'autres chaînes comme Walmart ou Sam's Club soient affectées.

Fin octobre, des médias ont rapporté que les ventes de produits en conserve chez Iceland, une chaîne britannique de supermarchés, avaient brièvement bondi de 40 %.

"Les gens ont un besoin complexe d'informations exhaustives sur les risques et les mesures à prendre" en période d'inquiétude collective, pointe Yotam Ophir, professeur associé de communication à l'université de Buffalo.

"La désinformation prévaut dans un vide informationnel", dit-il, soulignant que la population "remplit le vide avec ses propres explications alternatives".

"Allumer leur lampe torche"

La vague de fausses informations la plus récente est survenue après que le Royaume-Uni a lancé sa campagne "Be Ready" ("Soyez prêts") le 22 octobre, encourageant les foyers à avoir assez de réserves.

Cette opération est similaire à plusieurs autres déjà menées sur le continent, dont la Stratégie de l'Union européenne pour une union de la préparation adoptée en mars 2025, et s'inscrit dans la lignée des recommandations en France, en Irlande et aux Pays-Bas.

Un kit de survie à Lisbonne au Portugal le 10 octobre 2023 ( AFP / Patricia DE MELO MOREIRA )

L'objectif : s'assurer que les habitants sachent "allumer leur lampe torche" durant les 72 heures suivant une catastrophe, résume Lucy Easthope, experte en préparation aux désastres, de l'université de Bath.

"Nous demandons aux gens d'être conscients du fait que ces choses peuvent arriver".

"La proximité temporelle de certaines annonces à se préparer avec des discours militaires ou des conflits internationaux a contribué à la spéculation en ligne", analyse Sojin Jang, professeure assistante de gestion des urgences et de science des catastrophes à l'université d'Omaha.

Pour elle, ce timing avait toutefois des justifications pratiques, au regard du nombre croissant d'épisodes météorologiques graves et de cyberattaques.

Communication de crise "manipulée"

Les organisations internationales insistent de plus en plus sur la nécessité des alertes précoces et la préparation de chacun.

Le coût mondial annuel des catastrophes est estimé supérieur à 2.300 milliards de dollars, selon un rapport du Bureau de l'ONU pour la réduction des risques liés aux désastres.

Pourtant, le financement de la gestion de ces phénomènes continue de baisser alors que leur fréquence et leur intensité se renforcent, a signalé cette année la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notant que la communication de crise était "systématiquement manipulée, politisée et déformée".

Le but est de "renforcer la résilience de la communauté", car une meilleure autonomie de la population permet aux secours de se concentrer sur les plus vulnérables, insiste Mme Jang.

Elle distingue par ailleurs les gestes responsables, tels que le remplacement des réserves périmées, du stockage excessif, qui peut entraîner du gaspillage, des pénuries et de l'inflation "touchant de manière disproportionnée les adultes plus âgés, les foyers à bas revenus et les personnes en situation de handicap".