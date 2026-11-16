Des tensions liées aux puces électroniques planent sur le sommet Trump-Xi, alors que les États-Unis et la Chine insistent sur des mesures de sécurité en matière d'IA

La perspective d'un durcissement des restrictions américaines sur l'accès de la Chine aux puces d'IA de pointe risque de peser sur les discussions lorsque le président américain Donald Trump et le président Xi Jinping se rencontreront lors d'un sommet à Shenzhen cette semaine, ont déclaré des analystes, même si les dirigeants pourraient réaliser certains progrès en matière de coopération sur la sécurité de l'IA.

Cette rencontre de jeudi intervient quelques jours après la démission de Jensen Huang, cofondateur de Nvidia NVDA.O , qui s’était illustré lors du sommet américano-chinois de Busan il y a un an en faisant la promotion des ventes de puces, à la suite d’informations faisant état d’une liaison avec une espionne chinoise présumée.

Ce scandale a incité les législateurs américains à prendre des mesures visant à restreindre l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe, une initiative à laquelle Pékin se préparerait, selon les analystes.

« Le président Xi ne citera peut-être pas Jensen Huang, mais je suis presque certain que les contrôles à l’exportation figureront en bonne place à l’ordre du jour de sa rencontre avec Trump », a déclaré George Chen, responsable du pôle numérique au sein du cabinet de conseil The Asia Group.

Selon lui, la principale préoccupation du gouvernement chinois ne réside pas seulement dans les contrôles technologiques, mais aussi dans la question de savoir si les États-Unis chercheront à contenir l’essor technologique et économique plus large de la Chine.

« Si nous passons d’une stabilité stratégique à un endiguement stratégique, cela représente un changement majeur, et c’est ce que Pékin observe attentivement », a déclaré M. Chen.

Malgré leur rivalité, Washington et Pékin explorent la possibilité d’une coopération face aux risques posés par des systèmes d’IA de plus en plus puissants.

Trois personnes informées des préparatifs des pourparlers ont indiqué que les deux parties avaient prévu de nouvelles discussions sur l’IA en marge du sommet de Shenzhen afin d’aborder les mesures de protection contre l’utilisation abusive de cette technologie.

Un projet de mécanisme d’urgence visant à se notifier mutuellement les incidents graves liés à l’IA, discuté en septembre par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, n’est toujours pas opérationnel, selon plusieurs personnes proches des discussions.

Elles n’ont pas précisé ce qui retardait exactement la mise en place de ce mécanisme de sécurité.

Ce mécanisme vise à empêcher que des incidents ou des malentendus liés à l’IA ne dégénèrent en crises de sécurité nationale. Jusqu’à présent, la communication s’est largement appuyée sur des contacts directs entre hauts responsables, ont indiqué ces sources.

M. Bessent a déclaré la semaine dernière à New York que les deux parties discuteraient des protocoles de communication relatifs aux incidents liés à la sécurité de l’IA lors des pourparlers de l’APEC sur l’IA et qu’elles comptaient échanger leurs meilleures pratiques en matière de test des modèles avancés.

« À l’heure actuelle, je ne pense pas qu’il soit dans l’intérêt de l’une ou l’autre des parties de laisser les tensions potentielles liées au contrôle des exportations gâcher le sommet des dirigeants », a déclaré Bo Zhengyuan, associé du cabinet de conseil en recherche Plenum, basé à Shanghai.

LA CHINE VISE DES MESURES CONCRÈTES EN MATIÈRE D’IA

Les États-Unis et la Chine n’annonceront aucun nouveau progrès concernant l’initiative du Conseil du commerce, convenue lors du sommet Trump-Xi à Washington en septembre, visant à réduire les droits de douane réciproques sur 30 milliards de dollars de marchandises, a déclaré un haut responsable de l’administration américaine.

La Chine a identifié l’IA et l’économie numérique comme des priorités pour le Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, ayant déclaré que Pékin espérait que les dirigeants parviendraient à des accords concrets dans ces deux domaines.

Le ministère chinois du Commerce et le Trésor américain n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon ce responsable de l’administration, Trump n’est pas accompagné d’une délégation d’affaires officielle. Elon Musk est le principal dirigeant d’entreprise à voyager aux côtés de Trump, tandis que d’autres chefs d’entreprise participaient à la visite à l’invitation de la Chine, a précisé le responsable.

Une source proche des préparatifs des entreprises a indiqué que Elon Musk, Michael Miebach, directeur général de Mastercard MA.N , et Raj Subramaniam, directeur général de FedEx FDX.N , devaient assister au dîner du sommet.

Les porte-parole de Tesla, Mastercard et FedEx n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par e-mail en dehors des heures de bureau.

Les organisateurs chinois ont indiqué que plus de 2 000 dirigeants politiques et chefs d’entreprise étaient attendus au Sommet des directeurs généraux de l’APEC les 17 et 18 novembre, dont des représentants de 115 entreprises du classement Fortune Global 500.