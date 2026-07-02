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Des supporters de la Coupe du monde de football poursuivent StubHub en justice pour des billets annulés
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 00:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy Tennery et Shariq Khan

Des supporters de la Coupe du monde de football ont poursuivi en justice StubHub Inc

STUB.N , accusant la plateforme de revente de ne pas leur avoir livré les billets coûteux qu'ils avaient achetés sur le marché secondaire pour le plus grand tournoi de football au monde. Dans une action collective déposée tard mardi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan, les supporters ont affirmé qu’ils "n’avaient pas obtenu ce pour quoi ils avaient payé", car StubHub ne leur avait jamais livré les billets promis.

StubHub n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les supporters ont envahi les réseaux sociaux pendant le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada, reprochant à StubHub d’avoir annulé des billets à la dernière minute et d’être revenu sur ses promesses de leur fournir des billets de remplacement. De nombreux détenteurs de billets affirment avoir parcouru de longues distances pour assister aux matchs, et les remboursements de billets ne leur ont guère apporté de réconfort, car ils devaient tout de même assumer les frais de transport aérien et d’hébergement. "[Les supporters] ont été trompés et ont acheté des billets pour la Coupe du monde à des prix exorbitants, pour finalement subir d’énormes pertes financières", indique la plainte. "C’est un nouveau coup bas pour le secteur de la billetterie sportive, qui a été maintes fois confronté à des problèmes de protection des consommateurs, au détriment des supporters qui font tout le charme du sport." StubHub a imputé les problèmes liés à la revente de billets à l’infrastructure de billetterie de la FIFA. La FIFA avait exhorté les supporters à n’utiliser que sa propre plateforme officielle de revente, affirmant qu’elle était fiable. Le recours vise à obtenir des dommages-intérêts d’un montant non précisé, d’au moins 5 millions de dollars, au nom de milliers de personnes aux États-Unis qui n’ont pas reçu les billets pour la Coupe du monde qu’elles avaient achetés via StubHub, pour des violations présumées de diverses lois sur la protection des consommateurs et la publicité mensongère.

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