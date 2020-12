Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des stations espagnoles prêtes à accueillir des skieurs dès la semaine prochaine Reuters • 11/12/2020 à 20:08









MADRID, 11 décembre (Reuters) - Plusieurs stations de ski espagnoles se préparent à ouvrir à partir de la semaine prochaine dans le respect des restrictions mises en oeuvre pour tenter d'endiguer la deuxième vague de coronavirus. La station pyrénéenne de Baqueira Beret, dans le Val d'Aran, tout près de la frontière française, a ainsi annoncé sur son site internet qu'elle donnerait lundi le coup d'envoi de la saison hivernale 2020-2021, avec réduction du nombre de forfaits pour limiter la promiscuité. La Sierra Nevada, en Andalousie, sera pour sa part accessible aux skieurs à compter de vendredi prochain. Les stations de ski, enjeu économique d'importance pour plusieurs régions ou pays européens, divisent le Vieux Continent où certains Etats, comme la France, l'Allemagne et l'Italie ont opté pour un report de la saison quand d'autres, comme la Suisse, ont décidé l'inverse. En Autriche, le ski sera autorisé à partir du 24 décembre mais les hôtels resteront fermés jusqu'au 7 janvier et les séjours de visiteurs étrangers vraisemblablement très réduits avec mise en place d'une quarantaine s'ils viennent de pays où le taux de prévalence du virus dépasse les 100 cas pour 100.000 habitants (la France en était jeudi à 107 cas pour 100.000 habitants, l'Allemagne à 150, selon des chiffres communiqués par le ministre français de la Santé, Olivier Véran). La principauté pyrénéenne d'Andorre n'a pas encore fixé de calendrier mais les stations n'y rouvriront pas avant janvier. L'incertitude est aussi de mise pour la province d'Aragon, également frontalière de la France. (Inti Landauro et Graham Keeley version française Henri-Pierre André)

