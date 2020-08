Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des soldats américains blessés dans un incident avec des membres des forces russes en Syrie Reuters • 26/08/2020 à 19:30









(Actualisé avec précisions et contexte) WASHINGTON, 26 août (Reuters) - Un petit nombre de soldats américains ont été blessés dans un accrochage avec les forces russes en Syrie, ont annoncé mercredi à Reuters deux membres de l'administration américaine. Selon l'un d'eux, leurs blessures sont dues à une collision et pas à un échange de tirs. D'après l'autre, l'incident s'est produit cette semaine dans le nord-est de la Syrie et il ne s'agit que de blessures sans gravité. Le Pentagone et le commandement central de l'armée américaine, qui supervise les opérations militaires dans la région, se sont refusés à tout commentaire. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, dont l'origine n'a pu être établie, montrent des véhicules militaires russes suivis par deux hélicoptères s'approchant dangereusement de blindés américains. L'essentiel du contingent américain déployé en Syrie dans le cadre de la lutte contre l'Etat islamique a été rapatrié mais un demi-millier de "GIs" s'y trouvent toujours. (Idrees Ali, version française Jean-Philippe Lefief)

