Des sites web populaires piratés pour voler des cryptomonnaies, les utilisateurs d'iPhone visés

Illustration d'un homme sur un ordinateur devant un code informatique

16 novembre (Reuters) - Certains des sites web ‌les plus visités au monde, notamment ceux de Zoom, ​HSBC, Equifax, CNN, Salesforce et IKEA, ont été piratés dans le but de voler des cryptomonnaies et d’infecter des iPhones, ​a déclaré lundi un chercheur en sécurité.

Selon le chercheur Scott Helme, ce code ​JavaScript malveillant visait les visiteurs ⁠des sites web de 178 organisations issues de divers ‌secteurs via Optimizely, une plateforme d’optimisation de sites web.

Ces scripts tentaient de remplacer les adresses de ​paiement en cryptomonnaie ‌par le portefeuille de l’attaquant, de récupérer les ⁠numéros de carte bancaire lorsque les utilisateurs saisissaient leurs informations de paiement, de voler des cookies et des captures d’écran, ⁠et d’implanter ‌du code d’exploitation sur les appareils iOS.

L'entreprise de ⁠cybersécurité HudsonRock a également déclaré avoir trouvé des preuves ‌indiquant que ces sites avaient diffusé du code ⁠malveillant à leurs visiteurs.

Reuters n’a pas pu déterminer ⁠immédiatement si le ‌code avait été utilisé avec succès dans chaque cas, ni ​l’ampleur des piratages qui en ‌auraient résulté.

Salesforce et Equifax ont déclaré enquêter sur des modifications non autorisées apportées ​aux scripts d’Optimizely et les avoir désactivés par mesure de précaution.

IKEA a déclaré qu’elle cherchait à déterminer ⁠s’il y avait un impact potentiel sur ses services numériques et ses clients.

Optimizely, Apple, Zoom, HSBC et CNN n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

(Shivani Tanna, Raphael Satter, Harishankar Manoj et Gnaneshwar Rajan; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)