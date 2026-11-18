Des sites web populaires compromis dans le but de voler des cryptomonnaies et de cibler les utilisateurs d'iPhone

Certains des sites web les plus visités au monde, notamment ceux de Zoom ZM.O , HSBC HSBA.L , Equifax EFX.N , CNN, Salesforce CRM.N et Ikea , ont été compromis dans le but de voler des cryptomonnaies et d’infecter des iPhones, a déclaré lundi un chercheur en sécurité.

Selon le chercheur Scott Helme, ce code JavaScript malveillant visait les visiteurs des sites internet appartenant à 178 organisations issues de divers secteurs, via Optimizely, une plateforme d’optimisation de sites web.

Optimizely a confirmé l’incident et a déclaré avoir identifié "un incident de sécurité au cours duquel une partie non autorisée a exploité une vulnérabilité dans Experimentation et s’en est servie pour ajouter du code JavaScript malveillant à certains projets de clients".

Selon M. Helme, les scripts tentaient de remplacer les adresses de paiement en cryptomonnaie par le portefeuille de l’attaquant.

Le script malveillant cherchait également à capturer les informations des cartes de paiement au fur et à mesure que les utilisateurs les saisissaient, à voler des cookies et des captures d’écran, ainsi qu’à déployer du code d’exploitation ciblant les appareils iOS d’Apple AAPL.O , a précisé M. Helme. La société de cybersécurité Hudson Rock a déclaré avoir également trouvé des preuves indiquant que les sites affectés avaient diffusé du code malveillant aux visiteurs.

Apple a indiqué dans un e-mail que les vulnérabilités sous-jacentes ciblées par les pirates avaient été corrigées l’année dernière et que les utilisateurs disposant d’un logiciel à jour auraient été protégés contre toute exploitation.

Optimizely a déclaré avoir corrigé la vulnérabilité, supprimé le code injecté des projets concernés, pris des mesures pour sécuriser les comptes d’utilisateurs affectés et mis en place des protections supplémentaires afin d’empêcher la diffusion de code non autorisé.

Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement si le code malveillant avait été utilisé avec succès dans chaque cas, ni l’ampleur des compromissions qui en auraient résulté.

Salesforce et Ikea ont déclaré enquêter sur l’incident lié aux modifications apportées aux scripts d’Optimizely. Salesforce a indiqué avoir désactivé les scripts de la plateforme par mesure de précaution.

Equifax a déclaré avoir immédiatement enquêté sur le problème et cessé d’utiliser la plateforme. "Nous n’avons identifié aucun indice de compromission de nos systèmes", a-t-elle précisé.

Zoom a déclaré avoir pris connaissance de l’incident de sécurité et avoir désactivé Optimizely sur l’ensemble de ses environnements de production à titre de mesure de précaution, ajoutant qu’il n’avait pour l’instant identifié aucun impact sur les données des clients.

HSBC a déclaré qu’aucun script non autorisé n’était actif sur ses sites web. CNN n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cet incident met en évidence les risques croissants auxquels sont confrontées les organisations qui s’appuient sur des logiciels tiers intégrés à leurs sites web.

Selon la société d’analyse de la blockchain Chainalysis, les piratages de cryptomonnaies ont entraîné le vol de plus de 22,3 milliards de dollars depuis 2021. Le mois dernier, une faille de sécurité liée à la Corée du Nord a entraîné le vol de 6,3 milliards de dollars sur Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.