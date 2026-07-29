Des sites industriels visés par Kyiv en Russie, un entrepôt évacué

Des drones ukrainiens ont frappé plusieurs installations industrielles dans la ville russe de Riazan, dans le centre de la Russie, où Wildberries, premier distributeur en ligne russe, a évacué son entrepôt dans la ville, ont déclaré mercredi les autorités locales et l'entreprise.

Des drones ont endommagé au moins sept entrepôts de Wildberries au cours des derniers jours, détruisant environ 10% de la capacité de stockage du groupe, perturbant ses opérations et infligeant des pertes à des dizaines de milliers de petites entreprises qui vendent des biens et services sur sa plateforme, selon l'entreprise et les autorités locales.

Le gouverneur de la région de Riazan, Pavel Malkov, a écrit sur Telegram que des sites industriels avaient pris feu et que six personnes avaient sollicité une assistance médicale.

Il n'a pas donné de précisions sur les installations touchées dans cette région, qui abrite plusieurs grands complexes industriels, dont une raffinerie de pétrole et un centre logistique.

Par ailleurs, une femme a été tuée et un homme blessé après que des débris de missile ont heurté un immeuble résidentiel dans la ville russe de Taganrog, sur la mer d'Azov, où se trouvent plusieurs installations industrielles ainsi qu'un terminal céréalier, a déclaré le gouverneur régional Iouri Slioussar.

Dans la région ukrainienne de Kherson, un homme a été tué et trois autres personnes blessées lors d'une attaque de drone russe, ont rapporté les autorités locales sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a pour sa part déclaré que ses drones avaient frappé deux navires transportant des armes et des équipements militaires à l'est du port ukrainien d'Odessa.

L'Ukraine et la Russie ont intensifié ces dernières semaines leurs frappes contre des navires en mer Noire et en mer d'Azov, ce qui a entraîné une baisse des approvisionnements en pétrole et en céréales dans la région.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie et l'Ukraine nient toutes deux prendre délibérément des civils pour cible dans le cadre de la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

(Jekaterīna Golubkova, version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)