Des serveurs Blackwell de Nvidia retrouvés dans un centre de données à Shanghai

Les puces les plus puissantes de Nvidia, qui n'ont pas le droit d'entrer en Chine, tournent pourtant dans un centre de données de Shanghai lié à Alice Huang, révèle Bloomberg. Mieux encore, deux sociétés chinoises les ont mises en gage pour emprunter, dont l'une auprès d'un prêteur public local.

Pour obtenir des prêts, deux sociétés chinoises ont dû détailler à leurs prêteurs le matériel qu'elles possédaient. Ces documents, transmis aux régulateurs chinois et consultés par Bloomberg, décrivent des serveurs équipés de puces Blackwell de Nvidia.

Ils se trouvent au Yangtze River Delta Project, un centre de données de Shanghai que l'agence relie à Alice Huang, ancienne dirigeante du singapourien Megaspeed, un nom qui revient à plusieurs reprises dans ces dossiers bancaires.

La pièce maîtresse est une baie GB300 NVL72, qui réunit 72 puces Blackwell Ultra parmi les plus puissantes de Nvidia. Shanghai Shuoyao l'a mise en gage pour emprunter 96 millions de yuans, environ 14 millions de dollars, auprès de Shanghai Innovation Bank.

Sur le même site, Shanghai Kezhan, dont la maison mère est installée à Tokyo, a fait valoir un serveur GB200 pour obtenir 90 millions de yuans fin 2025. Son prêteur est une société de crédit-bail détenue par une agence publique de Shanghai.

Les documents ne disent pas comment ces serveurs sont arrivés à Shanghai, ni qui les a achetés en premier. Rien n'indique que Nvidia les ait vendus directement à ces sociétés, selon les éléments consultés par l'agence Bloomberg.

Interrogée par Bloomberg, Shanghai Shuoyao reconnaît travailler pour Megaspeed et présente cette relation comme une simple coopération commerciale. Megaspeed dément toute irrégularité et assure qu'Alice Huang a quitté l'entreprise le 30 août 2025.

Nvidia n'a pas encore réagi aux sollicitations. Des responsables américains cités par la presse soupçonnent Alice Huang d'avoir agi pour le renseignement chinois, mais aucune poursuite n'a été engagée à ce jour.

Pékin dénonce des accusations "entièrement infondées" venues de Washington. A Singapour, la police enquête sur Megaspeed pour de possibles fausses déclarations sur ses achats de serveurs Nvidia.