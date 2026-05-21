Des sénateurs démocrates tirent la sonnette d'alarme concernant les investissements étrangers dans le cadre de la fusion entre Paramount et Warner Bros

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Jeudi, un groupe de six sénateurs démocrates a fait part de ses vives inquiétudes concernant la participation étrangère prévue dans le cadre du projet de fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery, d'un montant de 111 milliards de dollars.

Le mois dernier, Paramount Skydance PSKY.O a demandé à la Commission fédérale des communications d'approuver les investissements étrangers soutenant son acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O . Les sénateurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant la participation de fonds souverains du Moyen-Orient et d'entreprises chinoises.

“Des gouvernements étrangers hostiles à une presse libre et indépendante pourraient exercer une influence sans précédent sur un conglomérat médiatique essentiel au journalisme et à la culture américains,” indique une lettre signée par les sénateurs Maria Cantwell, Ed Markey, Ben Ray Lujan et d'autres.