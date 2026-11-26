Des sénateurs démocrates réclament l'abrogation de l'exemption d'innovation pour les actions tokenisées de la SEC

Un groupe de sénateurs démocrates vient d’envoyer un courrier au président de la SEC afin de réclamer l’abrogation du cadre temporaire d’exemption d’innovation appliqué aux actions tokenisées. Une demande qui intervient quelques jours après le lancement officiel de la plateforme OKXICE.

Des démocrates réclament l'abrogation de l'exemption d'innovation de la SEC

Le succès rencontré par les démocrates lors des élections américaines de mi-mandat rebat les cartes du rapport de force politique aux États-Unis, au point de s'interroger sur les conséquences que cela pourrait avoir sur la réglementation en cours du secteur des cryptomonnaies.

En effet, le projet de loi CLARITY Act porté par l'administration Trump n'a toujours pas réussi à franchir l'étape du Sénat, face à un manque évident de soutien des démocrates. Et la volonté affichée par les présidents de la SEC et la CFTC de se passer de ce cadre légal pour continuer d'avancer pourrait bien se heurter également à des résistances.

Une situation que vient de confirmer la journaliste crypto Eleanor Terrett sur le réseau X, en annonçant « trois développements de politique crypto au Capitole à l'approche de Thanksgiving », dont le plus notable concerne une lettre adressée par un groupe de démocrates - mené par Elizabeth Warren et Chris Van Hollen - au président de la SEC, Paul Atkins, afin de réclamer l'abrogation de son cadre temporaire d'exemption d'innovation.

Un texte destiné à faciliter le trading on-chain d'actions tokenisées cotées sur le marché américain, comme par exemple avec la plateforme OKXICE lancée en ce début de semaine malgré les oppositions émises par 67 grandes entreprises américaines au sujet de la tokenisation de leurs actions sur sa bourse.

Une lettre qui fait suite à un précédent courrier déjà envoyé à Paul Atkins par quatre sénateurs démocrates le 16 novembre dernier au sujet de son exemption d'innovation, qui posait 13 questions sur ce cadre temporaire, dont l'application des règles de lutte contre le blanchiment (AML) et d'identification des clients (KYC).

Retrait du projet « Reg Crypto », réserve stratégique de Bitcoin et memecoin TRUMP

Une démarche des sénateurs démocrates à l'encontre de l'exemption d'innovation qui n'est visiblement pas la seule. En effet, Eleanor Terrett mentionne également un second courrier envoyé au président de la SEC afin de réclamer le retrait de son projet « Reg Crypto », une réglementation qui « permet à certains émetteurs de cryptomonnaies de lever des fonds grâce à une dérogation prévue par la loi de 1933 sur les titres financiers ».

Malgré tout, la liste des avancées crypto mentionnées par Eleanor Terrett comporte également quelques points positifs. En effet, la commission des services financiers de la Chambre des représentants a officiellement transmis le projet de loi visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis à la Chambre des représentants. Un vote en séance plénière reste toutefois peu probable d'ici la fin de l'année.

Un texte intitulé American Reserve Modernization Act, porté par le républicain Nick Begich, qui prévoit une réserve stratégique de Bitcoin et un stock séparé de crypto-actifs géré par le département du Trésor, avec une période de détention de 20 ans et un rapport annuel audité de façon indépendante.

Enfin, la journaliste crypto aborde le dîner récemment organisé par le président Donald Trump avec les principaux détenteurs de son memecoin TRUMP. Un événement que la sénatrice Patty Murray considère comme un moyen de « vendre l'accès à la Maison-Blanche ». Elle ajoute également que « les républicains ont fermé les yeux sur la corruption choquante de Trump. Cela prendra fin au prochain Congrès ».

Source : Eleanor Terrett