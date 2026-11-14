 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des sénateurs démocrates ordonnent à Musk de conserver les documents de SpaceX concernant l'accès à Starlink en Ukraine, selon le WSJ
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 00:53

Ajouter Boursorama à vos sources

Des sénateurs démocrates ont demandé à Elon Musk de conserver tous les documents relatifs aux restrictions imposées par SpaceX SPCX.O à l’Ukraine concernant l’utilisation de ses services satellitaires Starlink et Starshield, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant une lettre.

“Les restrictions d'octobre et de novembre soulèvent désormais la possibilité inquiétante que ces vulnérabilités persistent même au sein des systèmes sur lesquels s'appuie le gouvernement américain”, ont déclaré les sénateurs Jeanne Shaheen et Chris Coons dans leur lettre adressée à Elon Musk, selon l'article.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Guerre en Ukraine
Elon Musk

Valeurs associées

SPACEX
139,1100 USD NASDAQ -0,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,34 +0,41%
NVIDIA
162,85 -2,01%
CAC 40
8 368,91 +0,09%
Or
3 874,44 0,00%
EUR/USD SPOT
1,10211 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank