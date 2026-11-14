Des sénateurs démocrates ordonnent à Musk de conserver les documents de SpaceX concernant l'accès à Starlink en Ukraine, selon le WSJ

Des sénateurs démocrates ont demandé à Elon Musk de conserver tous les documents relatifs aux restrictions imposées par SpaceX SPCX.O à l’Ukraine concernant l’utilisation de ses services satellitaires Starlink et Starshield, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant une lettre.
“Les restrictions d'octobre et de novembre soulèvent désormais la possibilité inquiétante que ces vulnérabilités persistent même au sein des systèmes sur lesquels s'appuie le gouvernement américain”, ont déclaré les sénateurs Jeanne Shaheen et Chris Coons dans leur lettre adressée à Elon Musk, selon l'article.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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