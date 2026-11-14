Des sénateurs démocrates ordonnent à Musk de conserver les documents de SpaceX concernant l'accès à Starlink en Ukraine, selon le WSJ

Des sénateurs démocrates ont demandé à Elon Musk de conserver tous les documents relatifs aux restrictions imposées par SpaceX SPCX.O à l’Ukraine concernant l’utilisation de ses services satellitaires Starlink et Starshield, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant une lettre.

“Les restrictions d'octobre et de novembre soulèvent désormais la possibilité inquiétante que ces vulnérabilités persistent même au sein des systèmes sur lesquels s'appuie le gouvernement américain”, ont déclaré les sénateurs Jeanne Shaheen et Chris Coons dans leur lettre adressée à Elon Musk, selon l'article.