Des sénateurs démocrates américains ordonnent à Musk de conserver les documents relatifs à l'accès à Starlink en Ukraine

Des sénateurs démocrates américains ont demandé à Elon Musk de conserver tous les documents relatifs aux restrictions imposées par sa société SpaceX SPCX.O à l’Ukraine concernant l’utilisation de ses services satellitaires Starlink et Starshield.

Les forces ukrainiennes affirment que Starshield, la version militaire de Starlink, est essentielle pour les communications sur la ligne de front et les opérations de drones dans le cadre de leur défense contre les attaques de drones et de missiles russes.

Mais à la mi-octobre, des responsables ukrainiens se sont plaints que le service ait été restreint sans explication ni avertissement, ce qui a limité la capacité de leur armée à mener des missions de frappe complexes contre les forces russes et ralenti les drones intercepteurs utilisés pour abattre les drones d'attaque russes.

“Les restrictions d’octobre et de novembre soulèvent désormais la possibilité inquiétante que ces vulnérabilités persistent même au sein des systèmes sur lesquels s’appuie le gouvernement américain”, ont déclaré les sénateurs Jeanne Shaheen, du New Hampshire, et Chris Coons, du Delaware, dans une lettre adressée à Musk.

Ils ont donné à Musk jusqu’au 30 novembre pour fournir une confirmation écrite indiquant que “toutes les mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre”.

Les législateurs ont demandé à consulter les archives de SpaceX depuis le 1er septembre, y compris toutes les communications liées à Starlink et Starshield en Ukraine, ainsi que les échanges entre Elon Musk, les dirigeants de SpaceX, la Maison Blanche et le Pentagone.

Shaheen et Coons ont déclaré que ces restrictions soulevaient de “sérieuses questions” quant au contrôle exercé par SpaceX sur des systèmes de communication essentiels à la sécurité nationale et ont critiqué ce qu’ils ont qualifié de “processus décisionnel opaque”.

Reuters a rapporté en octobre qu’un ordre visant à limiter le service Starshield utilisé par les forces ukrainiennes provenait de l’intérieur de la Maison Blanche. Le secrétaire d’État Marco Rubio a contesté cette version, affirmant que les décisions concernant l’accès de l’Ukraine à ce service relevaient de SpaceX et de Musk.

Plus tard dans le mois, l’Ukraine a déclaré que les services de Starlink et de Starshield fonctionnaient normalement. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a toutefois déclaré jeudi que des unités militaires ukrainiennes avaient de nouveau constaté des perturbations dans les communications Starshield.