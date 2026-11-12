Des sénateurs démocrates américains de haut rang exhortent l'administration à conserver les registres d'exportation de Nvidia face aux inquiétudes en matière de sécurité liées à la Chine

Les sénateurs démocrates américains de premier plan Elizabeth Warren et Chris Coons ont demandé à l’administration Trump de conserver tous les documents liés aux exportations vers la Chine de la puce « NVDA.O » de Nvidia , alors que les relations entre le directeur général Jensen Huang et un agent présumé des services de renseignement chinois font l’objet d’une attention croissante.

Le conseil d’administration de Nvidia se réunit mercredi en fin de journée pour décider s’il convient de démettre de ses fonctions Jensen Huang , a indiqué une source proche du dossier, après que des médias ont rapporté qu’il entretenait des relations étroites avec une femme d’affaires chinoise qui transmettait des informations à Pékin.

« Cet incident soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du gouvernement fédéral à faire respecter efficacement nos contrôles à l’exportation et à protéger notre sécurité nationale », ont déclaré les sénateurs dans la lettre adressée au secrétaire au Commerce Howard Lutnick, au secrétaire d’État Marco Rubio et au chef de cabinet de la Maison Blanche Stephen Miller.

La polémique s’est intensifiée sur plusieurs fronts cette semaine, à la suite d’allégations selon lesquelles la relation de Jensen Huang avec Alice Huang aurait facilité des livraisons de puces Nvidia vers la Chine pour un montant d’au moins 7,5 milliards de dollars, et que Marco Rubio avait auparavant informé le président Donald Trump de cette affaire. Bon nombre des puces les plus avancées de Nvidia sont soumises à des restrictions à l’exportation américaines visant à protéger la position dominante du pays dans ce secteur stratégique.

« Des questions subsistent également quant à savoir si des mesures prudentes de contre-espionnage défensif ont été prises ou si des recommandations en matière de sécurité nationale ont été écartées » , ont déclaré les sénateurs.

Elizabeth Warren et Chris Coons ont également demandé une réunion d’information au Congrès sur les risques pour la sécurité nationale que représente cette opération de renseignement présumée.

C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à révéler les détails de cette lettre.