Des sénateurs américains avertissent la Maison Blanche que les cybermenaces liées à l'intelligence artificielle prennent le pas sur les moyens de défense

Mercredi, deux sénateurs américains ont averti l’administration Trump que les cybermenaces « en forte escalade » liées à l’intelligence artificielle (IA) dépassaient les capacités de défense du pays, dans un contexte d’inquiétudes plus générales concernant des agents sophistiqués menant des cyberattaques.

Des leaders du secteur de l’IA, notamment Dario Amodei d’Anthropic, Sam Altman d’OpenAI et SPCX.O Elon Musk de SpaceX, ont appelé à un ralentissement coordonné, à la suite d’incidents tels que celui impliquant OpenAI et Hugging Face , au cours duquel un « essaim » d’IA a mené des attaques de cybersécurité.

D’autre part, l’IA a découvert des failles dans PHP , l’un des langages de programmation Internet les plus utilisés. Le mois dernier, des sites web gouvernementaux en Europe et ailleurs ont été mis hors ligne après la divulgation de vulnérabilités critiques de PHP.

Les sénateurs Maria Cantwell, démocrate, et Mike Rounds, républicain, ont déclaré que la Maison Blanche devait prendre des mesures immédiates pour protéger les infrastructures critiques, les institutions financières et les logiciels largement utilisés.

Les sénateurs ont évoqué plusieurs incidents récents, notamment la découverte par l’IA de vulnérabilités dans le langage de programmation PHP, une IA malveillante perturbant des services bancaires et des fuites de données affectant des entreprises japonaises.

Ils ont également évoqué un cas signalé par la société d’IA Cohere, basée à Toronto, dans lequel un modèle Qwen développé en Chine a tenté une connexion non autorisée à un serveur en Chine lors de tests.

« L’IA renforce rapidement sa capacité à détecter et à exploiter les failles des logiciels, et nos défenses ne suivent pas le rythme », ont écrit les sénateurs dans une lettre adressée à Jay Clayton, président du groupe de travail sur la super-intelligence de la Maison Blanche.

« Nous ne pouvons pas faire face à ces menaces avec les infrastructures de cybersécurité d’hier, ni compter sur des entreprises individuelles pour résoudre un problème qui touche l’ensemble de l’économie numérique. »

Les sénateurs ont appelé à un développement et à un déploiement plus rapides d’outils défensifs basés sur l’IA, ainsi qu’à la mise en place de normes de sécurité strictes pour les agents IA autonomes.

Le mois dernier, les sénateurs avaient adressé une lettre à M. Clayton, , exhortant le gouvernement à élaborer une stratégie nationale globale en matière de sécurité de l’IA et de cyberdéfense.

Cette dernière lettre fait suite à une série de perturbations technologiques très médiatisées, notamment une panne de Microsoft MSFT.O qui a perturbé bon nombre de ses services, y compris la messagerie électronique.

La vague de pannes technologiques de la semaine dernière s'est étendue de l’arrêt des vols aériens aux États-Unis à un problème logiciel chez JPMorgan Chase JPM.N qui a perturbé certains services bancaires.

Le plus haut responsable de la sécurité intérieure du pays a déclaré mardi que ces récentes pannes techniques n’étaient pas liées à des cyberattaques, mais plutôt au vieillissement des systèmes informatiques qui nécessitent des mises à niveau.