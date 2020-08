Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des secours français acheminés vers le Liban-Macron Reuters • 04/08/2020 à 21:03









PARIS, 4 août (Reuters) - Des secours et des moyens français seront acheminés au Liban après qu'une puissante explosion a dévasté le port de Beyrouth, faisant des dizaines de morts et des milliers de blessés, a annoncé mardi le président français, Emmanuel Macron. "J'exprime ma solidarité fraternelle avec les libanais après l'explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth", a écrit Emmanuel Macron sur Twitter. "La France se tient aux côtés du Liban. Toujours", a-t-il ajouté. (Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.