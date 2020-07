Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des Saoudiens et des Russes sur la liste britannique des atteintes aux droits de l'homme Reuters • 06/07/2020 à 17:37









(Actualisé avec l'annonce de la liste) LONDRES, 6 juillet (Reuters) - Vingt cinq ressortissants russes et vingt Saoudiens soupçonnés d'avoir participé respectivement aux meurtres de l'avocat Sergueï Magnitski et du journaliste Jamal Khashoggi figurent sur la nouvelle liste dévoilée par le ministre britannique des Affaires étrangères en vue de sanctions pour atteintes aux droits de l'homme. S'exprimant devant le Parlement, Dominic Raab a précisé que les premières personnes y figurant étaient impliquées dans des actes de torture et de meurtre. Elles sont passibles d'un gel de leurs avoirs et d'une interdiction de visa dans le cadre d'un nouveau régime de sanctions post-Brexit inspiré de la loi Magnitski (Magnitsky Act), adoptée par le Congrès américain en 2012. Dominic Raab veut un régime de sanctions strictes propre au Royaume-Uni pour en faire un pays à la pointe de la défense des droits de l'homme. "A partir d'aujourd'hui, le Royaume-Uni disposera de nouveaux pouvoirs pour empêcher les personnes impliquées dans de graves violations des droits de l'homme d'entrer au Royaume-Uni, de faire circuler de l'argent par nos banques et de tirer profit de notre économie", a-t-il déclaré dans un communiqué avant la publication de la liste. Les Etats-Unis ont adopté en 2012 la loi Magnitski, en vertu de laquelle ils ont imposé des gels d'actifs et des interdictions de visa à des fonctionnaires russes impliqués dans le décès de Sergueï Magnitski, un avocat russe arrêté en 2008 après avoir dévoilé une vaste fraude fiscale impliquant des fonctionnaires. Sergueï Magnitski est mort dans une prison de Moscou en 2009 après s'être plaint de mauvais traitements. En ce qui concerne Jamal Khashoggi, après de multiples déclarations contradictoires, les autorités saoudiennes ont reconnu que le journaliste avait été tué et démembré le 2 octobre 2018 à Istanbul, dans les locaux du consulat d'Arabie saoudite, par des agents saoudiens ayant agi, selon elles, de leur propre initiative. Leur procès s'est ouvert la semaine dernière en Turquie, où ils sont jugés par contumace. (Elizabeth Piper et Andy Bruce; version française Laura Marchioro et Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

