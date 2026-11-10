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Des résultats solides et un avis à l'achat pour Pharmanutra qui continue de grimper
information fournie par AOF 10/11/2026 à 14:37

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(Zonebourse.com) - La belle série haussière de l'Italien Pharmanutra se poursuit et s'accélère. Le titre qui gagne 11,42%, à 83,90 euros, en début d'après-midi pourrait aligner une septième hausse consécutive après avoir déjà progressé de 6,06% sur les six dernières journées.

L'envolée du jour pour le spécialiste de l'industrie des soins de santé (produits nutraceutiques et dispositifs médicaux) est liée à la publication des comptes. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a atteint 112,8 millions d'euros ( 17,9%), 110,9 millions d'euros de revenus de ventes ( 17,3%).

La part des marchés internationaux s'est nettement renforcée, représentant désormais 40% des revenus totaux (contre 35,2% un an plus tôt). Les ventes à l'étranger ont bondi de 33,4% pour atteindre 44,4 millions d'euros, portées principalement par la gamme phare Sideral. En Italie, le marché historique a progressé de 8,5% à 66,5 millions d'euros, représentant 60% de l'activité.

Les nouvelles "Business Units" (Etats-Unis, Chine, Espagne et Cetilar Nutrition) ont affiché une croissance de 90,4% pour générer 7,2 millions d'euros de revenus, dont environ 3 millions d'euros en Chine et 2,8 millions d'euros pour PharmaNutra USA. Le pôle dispositifs médicaux (Akern) a quant à lui progressé de 8,0% à 5,4 millions d'euros.

Toujours sur les neuf premiers mois de l'année, l'Ebitda a affiché une hausse de 17,3%, à 29,1 millions d'euros, soit une marge de 26,2% sur les revenus nets. Hors contribution des nouvelles "Business Units", qui ont mobilisé près de 10 millions d'euros d'investissements, la marge d'Ebitda du périmètre historique ressort à 31,8%.

Parallèlement, le bénéfice net de la période a grimpé de 21,2%, pour s'établir à 17 millions d'euros. Enfin, la position financière nette s'est redressée, redevenant positive à 5,4 millions d'euros au 30 septembre 2026, contre un solde négatif de 2,9 millions d'euros au 30 juin 2026. Les capitaux propres s'élèvent à 75,6 millions d'euros.

Pour l'avenir, la direction confirme des perspectives de croissance du chiffre d'affaires en Italie comme à l'international, portées par une nouvelle organisation commerciale sur son marché domestique, un pipeline d'innovations prévu pour 2027 et une amélioration progressive attendue de ses marges et de sa génération de trésorerie.

L'avis de Berenberg

La banque allemande salue la progression des ventes aux Etats-Unis, l'amélioration de la rentabilité et une solide génération de trésorerie. Les analystes insistent sur le fait qu'un réel élan a été pris outre-Atlantique, avec des ventes pour le seul mois d'octobre supérieures à 500 000 dollars et un seuil de rentabilité opérationnelle attendu en décembre.

Berenberg relève également que les prévisions annuelles ont été confirmées, même en Chine où l'objectif de chiffre d'affaires de 5 millions d'euros a été confirmé malgré les contraintes liées aux influenceurs en avril.

La recommandation de la banque allemande est à l'achat sur le titre Pharmanutra, avec un objectif de cours de 93 euros, soit un potentiel de hausse de 23,51% par rapport au cours de clôture d'hier.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2026 à 14:37:00.

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