Des résultats records pour le secteur de la restauration en 2022

(AOF) - Plateforme française de réservation de restaurants en ligne, TheFork dévoile les résultats records du secteur de la restauration en 2022 et les perspectives pour 2023. Le secteur affiche un bilan rayonnant : +55% de croissance en France en 2022 vs l’année précédente. Marseille (+96%), Paris (91%), Bordeaux (+89%), Strasbourg (79%) et Lyon (74%) sont les 5 villes françaises qui ont enregistré les plus fortes croissances de réservations en 2022 vs 2021. Août a été le mois le plus performant de l'année avec +31% vs 2021.

Les fêtes de fin d'années ont été radieuses : sur la dernière semaine de 2022, le secteur enregistre +20% vs 2021, dépassant même les niveaux de 2019 +3%.

Les restaurants proposant une cuisine française ont été largement plébiscités pour les fêtes (40%), notamment ceux situés à Paris (+28%) Lyon (+26%), Marseille (+22%) et Strasbourg (+39%) qui enregistrent les meilleures performances de la fin d'année 2022. Les repas en petit comité ont été privilégiés puisque la moyenne des réservations étaient pour 3 personnes pour un ticket moyen de 35€/personne.

Les français sortent généralement à deux au restaurant (60%). L' impact de l'inflation est peu marqué pour le moment puisque le budget est similaire aux précédentes années : entre 25 et 40 euros (+ de 50%).

Le dîner reste toujours le moment privilégié pour sortir au restaurant (près de 70%). En revanche, les français réservent leur restaurant 9h avant, anticipant ainsi moins leurs sorties, qu'en 2021 où il y avait davantage de mesures sanitaires.

Depuis le printemps 2022, la hausse des prix demeure une préoccupation majeure pour la profession, mettant à rude épreuve les marges des restaurateurs.

Selon Food Service Vision, partenaire TheFork, la hausse des prix devrait se poursuivre au début de l'année 2023, notamment sur certains produits faisant face à des pénuries (tels que les produits laitiers, le sucre,…). Les hausses subies par les restaurateurs demeurent donc à un niveau élevé (+ 12,7 % au quatrième trimestre 2022). À ces augmentations sur les produits alimentaires s'ajouteront les hausses du coût de l'énergie, qui peuvent représenter parfois plus de 10 % du chiffre d'affaires d'un restaurant.

Pour accompagner à son échelle le secteur à faire face à l'inflation, TheFork a choisi d'apporter un soutien économique sans précédent en 2022, poursuivi en 2023 : la gratuité totale du service de e-paiement TheFork PAY (sans frais d'installation, gestion ou transaction), permettant aux restaurateurs de réaliser d'importantes économies sur les frais bancaires.