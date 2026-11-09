Des résultats positifs pour le Foundayo d'Eli Lilly

Le laboratoire pharmaceutique américain a dévoilé des résultats positifs d'un programme clinique de phase 3 évaluant Foundayo (orforglipron). Déjà fabricant de Zepbound (tirzépatide), le groupe ciblait ici les adultes atteints d'obésité ou de surpoids et souffrant d'apnée obstructive du sommeil (AOS) modérée à sévère, qu'ils soient traités ou non par ventilation en pression positive continue (PPC / PAP).

Présentées aux sessions scientifiques de l'American Heart Association (AHA 2026) et publiées en parallèle dans le JAMA, les données à 52 semaines confirment l'atteinte du critère d'évaluation principal : Foundayo réduit de manière significative l'indice d'apnée-hypopnée (IAH / AHI), mesure de référence de la sévérité de l'affection.

L'apnée du sommeil concerne environ 936 millions d'adultes dans le monde, en grande majorité non diagnostiqués, et constitue un facteur de risque cardiovasculaire majeur (hypertension, insuffisance cardiaque, AVC).

Les résultats enregistrés sur un an ont mis en évidence, chez les patients sans thérapie PPC, une diminution de l'IAH de 21,1 événements par heure (-43,8%) par rapport à une valeur initiale moyenne de 50,7. Près de la moitié des patients (47,2%) ont atteint une baisse d'au moins 50% de leur IAH, et 31,5% sont parvenus à un stade léger ou en rémission.

Chez des patients sous thérapie PPC, une baisse de l'IAH de 18,3 événements par heure (-27,5%) depuis un niveau de base moyen de 57,6, avec 33,7% de participants affichant une réduction d'au moins 50% et 19,6% atteignant une forme légère ou la rémission.

Parallèlement aux paramètres respiratoires, Foundayo a généré une perte de poids moyenne de 28 livres (environ 12,7 kg, soit 11,5%) sans PPC et de 28,2 livres (11,2%) avec PPC.

Le profil cardiovasculaire des patients s'est également amélioré : la pression artérielle systolique a baissé respectivement de 8,6 mmHg et 7,3 mmHg (sans et avec PPC), tandis que la protéine C-réactive ultrasensible (hsCRP), indicateur d'inflammation systémique, a reculé en moyenne de 48,9% et 38,6%.