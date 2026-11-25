Bristol Myers Squibb annonce des résultats mitigés pour les principaux critères d'évaluation de POETYK SLE-1 et POETYK SLE-2, deux essais pivots de phase 3 évaluant son médicament Sotyktu chez des patients adultes atteints de lupus érythémateux systémique (LES) modéré à sévère.

L'essai POETYK SLE-1 a atteint son critère d'évaluation principal, avec une proportion significativement plus élevée de patients traités par Sotyktu ayant obtenu une réponse SRI-4 à la 52e semaine, par rapport au placebo. En outre, il a démontré des effets statistiquement significatifs sur l'indice composite BICLA, la réponse SRI-4 associée à une réduction progressive des doses de corticostéroïdes et la fatigue. Les résultats pour tous les autres critères secondaires clés se sont montrés supérieurs avec Sotyktu, mais sans atteindre le seuil de significativité statistique.

Dans l'essai POETYK SLE-2, Sotyktu a démontré un niveau de réponse comparable à celui observé dans POETYK SLE-1. Toutefois, le critère d'évaluation principal n'a pas été atteint en raison d'une réponse au placebo plus élevée. Des améliorations numériques en faveur de Sotyktu par rapport au placebo ont néanmoins été observées pour l'ensemble des critères secondaires clés.

Sotyktu a été bien toléré dans les deux essais, avec un profil de sécurité conforme à celui déjà établi dans le psoriasis et le rhumatisme psoriasique. Dans les deux études, les taux d'arrêt du traitement en raison d'événements indésirables ont été faibles.

Bristol Myers Squibb procédera à une évaluation approfondie des données cliniques relatives au LES et engagera des discussions avec les autorités sanitaires. Les résultats détaillés seront présentés lors d'un prochain congrès médical. Le groupe évalue également Sotyktu dans un essai clinique de phase 3 POETYK en cours dans la maladie de Sjögren, dont les résultats sont attendus en 2027.

Forme la plus courante de lupus, représentant environ 70% de l'ensemble des cas, le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie auto-immune chronique et complexe qui peut affecter pratiquement tous les aspects de la vie d'une personne.