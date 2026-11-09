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Des résultats concluants de phase 2 pour Valneva dans la Shigellose
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 09:47

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La société de vaccins se distingue à la Bourse de Paris ( 5,96%, à 2,651 euros) après avoir publié des données cliniques positives issues de deux essais de phase 2 évaluant Shigella4V2 (S4V2), présenté comme le candidat vaccin bioconjugué tétravalent le plus avancé au monde contre la shigellose.

Ces deux essais cliniques visaient à évaluer le profil de sécurité, l'immunogénicité et l'efficacité de S4V2, qui bénéficie du statut Fast Track accordé par la FDA américaine en 2024. L'essai pédiatrique, mené auprès de 110 nourrissons âgés de 9 mois avec le soutien financier de la Fondation Gates, comparait deux niveaux de dose de S4V2 à un vaccin méningococcique témoin. Le vaccin a affiché un profil de sécurité favorable et a induit une hausse statistiquement significative des taux d'anticorps IgG contre les quatre sérotypes ciblés, avec des titres restant supérieurs aux niveaux de base six mois après la seconde injection.

Le second essai, conduit sur un modèle d'infection humaine contrôlée auprès d'environ 120 adultes sains de 18 à 50 ans, a atteint son critère d'évaluation principal. Les volontaires vaccinés puis exposés à la souche Shigella sonnei 53G ont montré une réduction statistiquement significative de l'incidence de la maladie par rapport au groupe sous placebo.

Deuxième cause de diarrhée mortelle à l'échelle planétaire, la shigellose engendre jusqu'à 165 millions d'infections et environ 600 000 décès par an, frappant lourdement les jeunes enfants (62,3 millions de cas chez les moins de 5 ans). Face à la résistance croissante de la bactérie aux traitements antibiotiques standards, l'absence actuelle de vaccin confère à S4V2 un statut potentiel de produit pionnier (first-in-class).

Valneva a indiqué analyser l'intégralité des données recueillies afin d'ajuster le schéma vaccinal, d'optimiser le dosage et de définir la stratégie de développement clinique des prochaines étapes.

L'avis des analystes

Pour la société de bourse, les deux essais sont positifs et chez 110 nourrissons au Kenya, le vaccin a bien été toléré et a déclenché une réponse en anticorps durable à six mois. Les analystes indiquent toutefois que la dose reste à optimiser. Chez les 120 adultes, volontairement exposés à la bactérie, il a significativement réduit les cas de maladie par rapport au placebo.

Portzamparc ajoute que le signal est encourageant, mais la suite du développement n'est pas encore définie. Les analystes précisent qu'à ce stade ce programme n'est pas intégré à leur modélisation et que le vaccin contre la maladie de Lyme reste le catalyseur majeur sur le dossier à court terme.

La recommandation reste à acheter, avec une cible de cours de 4,80 euros.

Chez Stifel, les analystes regrettent que le taux d'efficacité et l'incidence de la maladie dans chaque groupe n'aient pas été communiqués et que l'épreuve d'infection contrôlée ne portait que sur un seul des quatre sérotypes ciblés.

La banque d'investissement américaine indique, comme Portzamparc, que ce vaccin n'est pas intégré à son modèle de valorisation. Pour Stifel, le prochain catalyseur majeur sera l'acceptation par les autorités sanitaires américaines, pour examen, de la demande d'autorisation de mise sur le marché de VLA15, son vaccin contre la maladie de Lyme.

L'avis est à l'achat sur le titre Valneva, avec un objectif de 7,50 euros.

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