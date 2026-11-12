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Des responsables démocrates de premier plan demandent à l'administration Trump de conserver les documents relatifs aux relations entre Nvidia et la Chine, selon le WSJ
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 03:08

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Les sénateurs démocrates américains Elizabeth Warren et Chris Coons demandent à l'administration du président Donald Trump de conserver tous les documents liés aux exportations de puces de Nvidia NVDA.O vers la Chine, ainsi qu'à la liaison entre le directeur général Jensen Huang et une femme soupçonnée d'être un agent des services de renseignement chinois, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant une lettre.

Cette nouvelle intervient alors que le conseil d'administration de Nvidia se réunit ce mercredi pour décider s'il convient de démettre son directeur général de ses fonctions.

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