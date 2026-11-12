Des responsables démocrates de premier plan demandent à l'administration Trump de conserver les documents relatifs aux relations entre Nvidia et la Chine, selon le WSJ

Les sénateurs démocrates américains Elizabeth Warren et Chris Coons demandent à l'administration du président Donald Trump de conserver tous les documents liés aux exportations de puces de Nvidia NVDA.O vers la Chine, ainsi qu'à la liaison entre le directeur général Jensen Huang et une femme soupçonnée d'être un agent des services de renseignement chinois, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant une lettre.
Cette nouvelle intervient alors que le conseil d'administration de Nvidia se réunit ce mercredi pour décider s'il convient de démettre son directeur général de ses fonctions.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer