Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, témoignera la semaine prochaine devant une sous-commission du Sénat afin de répondre aux questions concernant l’arrêt général des vols survenu le 13 novembre , qui a entraîné l’annulation de plus de 18 000 vols et perturbé les déplacements de 1,5 million d’Américains.

M. Duffy devra également répondre, le 2 décembre , aux questions de la sous-commission sénatoriale du commerce chargée de l’aviation concernant sa demande de 50 milliards de dollars destinés au contrôle aérien et à la modernisation des aéroports, a indiqué mardi cette commission. L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, doit quant à lui comparaître séparément devant une commission de la Chambre des représentants le 1er décembre , ont précisé des responsables.

M. Duffy avait initialement demandé 30 milliards de dollars – dont 18 milliards pour les aéroports – mais a porté ce montant à 50 milliards après l’incident, qui a constitué le plus long arrêt des vols à l’échelle nationale aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001.

De nombreux républicains ont déclaré que le Congrès n’approuverait pas cette enveloppe de 50 milliards de dollars, et certains estiment qu’elle pourrait se limiter à 10 milliards de dollars. La semaine dernière, le sénateur républicain Jerry Moran a déclaré que ce chiffre de 50 milliards de dollars « semblait sortir de nulle part » et a demandé à M. Duffy d’expliquer en détail pourquoi la majeure partie des 12,5 milliards de dollars approuvés l’année dernière par le Congrès pour la modernisation du contrôle aérien n’avait pas été dépensée.

M. Duffy a expliqué qu’un routeur Juniper fabriqué par Hewlett Packard Enterprise HPE.N et installé par L3Harris Technologies LHX.N dans un site isolé de l’Arkansas avait provoqué un arrêt au sol de l’aviation à l’échelle nationale pendant près de cinq heures. M. Bedford a déclaré que le réseau FTI, exploité par L3 depuis 2002, avait désespérément besoin d’être remplacé.

Des tests sont en cours sur le routeur dans un laboratoire de L3Harris en Floride, mais rien n’indique quand la FAA rendra ses conclusions publiques.

L’incident du 13 novembre est le dernier exemple en date du vieillissement du système de télécommunications du contrôle aérien américain et des difficultés rencontrées pour remplacer les systèmes tout en maintenant les anciennes communications opérationnelles.

Ces dernières années, les systèmes de la FAA ont connu des défaillances suite à des coupures de fibre optique involontaires, à la suppression accidentelle de fichiers et à une forte odeur chimique provoquée par la fusion d’un composant. Selon les responsables, le système continuera de présenter des défaillances tant qu’il n’aura pas été correctement modernisé.