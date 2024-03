"Des rendements directs attrayants sur le marché obligataire" (Vontobel)

(AOF) - L'obtention de rendements attrayants est une des cinq raisons d'investir dans les obligations en 2024 selon Eoin Walsh, associé et gérant de portefeuille chez TwentyFour AM, filiale indépendante de Vontobel. "Les rendements directs désormais disponibles sur le marché obligataire n'avaient plus été aussi attrayants depuis longtemps. Des emprunts d'État à long terme aux instruments Investment Grade et à haut rendement, les rendements accessibles à présent sont bien plus élevés qu'ils ne l'étaient lors du récent cycle de hausse des taux d'intérêt", souligne l'analyste.

"Les investisseurs pourront donc obtenir les revenus qu'ils souhaitent sans devoir prendre autant de risques que par le passé, et ne devraient plus avoir besoin d'une combinaison de stratégies à haut risque pour obtenir des rendements attrayants. La plupart pourront désormais trouver ce dont ils ont besoin dans des produits obligataires de haute qualité et moins volatils", fait remarquer Eoin Walsh.

"Avec une inflation qui devrait baisser et se rapprocher de l'objectif de 2% au cours des prochains trimestres, le rendement réel que les investisseurs peuvent obtenir grâce aux titres obligataires sera nettement plus attrayant", conclut l'analyste.