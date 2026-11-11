 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des puces H200 de Nvidia retrouvées dans une université chinoise liée à l'armée
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 09:14

Ajouter Boursorama à vos sources

Malgré l'embargo américain, Northwestern Polytechnical University, placée sur liste noire pour ses liens avec l'Armée populaire de libération, s'est procuré des puces H200 de Nvidia via un revendeur chinois, selon les données obtenues par Reuters.

Ces révélations tombent alors que Nvidia et son patron Jensen Huang sont sous surveillance à Washington pour leur lobbying en faveur d'un assouplissement des ventes de puces d'IA à la Chine, après des informations sur une opération d'espionnage chinoise le visant. Démocrates et républicains réclament un renforcement des contrôles, avec traçage des puces et supervision accrue du Congrès. Trois présidents de commissions parlementaires républicaines ont demandé à s'entretenir avec Jensen Huang le 18 novembre.

Northwestern Polytechnical University, l'une des "sept fils de la défense nationale" chinoise, a acheté deux puces H200 pour 874 700 yuans (123 000 dollars), selon un document publié le 21 octobre. L'achat a été réalisé via Shaanxi Bosuan Network Technology et non Nvidia directement.

Basée à Xi'an, Northwestern Polytechnical mène des recherches sur avions militaires, missiles et satellites. Washington l'a placée sur liste noire en 2001, puis durci les restrictions en 2019. Une analyse Reuters de 26 documents montre que des universités liées à la défense continuent d'obtenir des puces Nvidia censées être contrôlées étroitement.

L'école de cybersécurité de Northwestern Polytechnical a loué en janvier deux serveurs de huit H200 chacun, ainsi que des puces A100 et A800. Shenzhen University, Wuhan University of Technology, Beihang University et University of Chinese Academy of Sciences sont aussi concernées par ce type d'achats.

Valeurs associées

NVIDIA
168,8900 USD NASDAQ -5,47%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

2 commentaires

  • 10:08

    P5825
    Je pense que c'est le cas... mais dur de déclarer la guerre à sa maîtresse !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Au Pakistan, le combat d'agriculteurs contre des entreprises allemandes après des inondations
    Au Pakistan, le combat d'agriculteurs contre des entreprises allemandes après des inondations
    information fournie par AFP Video 11.11.2026 10:07 

    Au milieu de rizières et de champs au Pakistan, des agriculteurs tentent d'écrire une nouvelle page de l'action climatique en réclamant à de grandes entreprises occidentales de les dédommager pour les inondations "apocalyptiques" de l'été 2022.

  • Climat : pour la militante Greta Thunberg, les COP sont "des cirques à greenwashing"
    Climat : pour la militante Greta Thunberg, les COP sont "des cirques à greenwashing"
    information fournie par AFP Video 11.11.2026 10:05 

    Les conférences annuelles des Nations unies sur le climat "sont devenues des cirques à greenwashing", a estimé mardi la militante écologiste suédoise Greta Thunberg à son arrivée à la COP31 à Antalya en Turquie.

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.11.2026 08:56 

    Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA - L'avionneur européen a annoncé mercredi avoir enregistré une commande de Cathay Group pour 14 appareils supplémentaires, comprenant 11 avions A330-900s ainsi que trois A321neos. ... Lire la suite

  • JCDECAUX : Risque de correction sous les résistances
    JCDECAUX : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 11.11.2026 08:56 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,61 -0,45%
ADOCIA
4,418 +16,26%
2CRSI
18,04 +5,50%
SOITEC
104,45 +7,90%
CAC 40
8 317,35 +0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank