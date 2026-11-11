Des puces H200 de Nvidia retrouvées dans une université chinoise liée à l'armée

Malgré l'embargo américain, Northwestern Polytechnical University, placée sur liste noire pour ses liens avec l'Armée populaire de libération, s'est procuré des puces H200 de Nvidia via un revendeur chinois, selon les données obtenues par Reuters.

Ces révélations tombent alors que Nvidia et son patron Jensen Huang sont sous surveillance à Washington pour leur lobbying en faveur d'un assouplissement des ventes de puces d'IA à la Chine, après des informations sur une opération d'espionnage chinoise le visant. Démocrates et républicains réclament un renforcement des contrôles, avec traçage des puces et supervision accrue du Congrès. Trois présidents de commissions parlementaires républicaines ont demandé à s'entretenir avec Jensen Huang le 18 novembre.

Northwestern Polytechnical University, l'une des "sept fils de la défense nationale" chinoise, a acheté deux puces H200 pour 874 700 yuans (123 000 dollars), selon un document publié le 21 octobre. L'achat a été réalisé via Shaanxi Bosuan Network Technology et non Nvidia directement.

Basée à Xi'an, Northwestern Polytechnical mène des recherches sur avions militaires, missiles et satellites. Washington l'a placée sur liste noire en 2001, puis durci les restrictions en 2019. Une analyse Reuters de 26 documents montre que des universités liées à la défense continuent d'obtenir des puces Nvidia censées être contrôlées étroitement.

L'école de cybersécurité de Northwestern Polytechnical a loué en janvier deux serveurs de huit H200 chacun, ainsi que des puces A100 et A800. Shenzhen University, Wuhan University of Technology, Beihang University et University of Chinese Academy of Sciences sont aussi concernées par ce type d'achats.