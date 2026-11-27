Le groupe de champagne Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe de 21 MEUR au titre de son 1er semestre 2026-2027 (clos fin septembre), en retrait de 9,1%, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle de 23,7%, en baisse de 3,8 points.

"Au-delà d'une marge commerciale maintenue grâce à sa politique de valeur, le groupe a décidé de poursuivre ses investissements en soutien à ses marques, de continuer d'investir dans ses forces commerciales, ainsi que dans la qualité de ses vins de Champagne", explique son président du directoire, Stéphane Dalyac.

Le chiffre d'affaires (ventes de champagne) s'est accru de 4% à 138,7 MEUR. La croissance différenciée du haut de gamme et du coeur de gamme s'est traduite par un effet prix-mix de -0,6% sur le semestre, auquel s'est ajouté un effet volume de 4,7%.

Le groupe rappelle que ses résultats publiés au titre du 1er semestre ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de son exercice 2026-2027, précisant que "le contexte géopolitique ainsi que la situation économique dans un certain nombre de ses marchés clés obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois".