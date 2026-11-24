Les futures sur le S&P 500 (-1,1%) et le Nasdaq 100 (-2%) présagent d'importantes prises de bénéfices à l'ouverture, au lendemain d'une séance euphorique, marquée par l'annonce du retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, qui a ramené les investisseurs vers des valeurs technologiques fort malmenées ces derniers temps.

À la clôture lundi, le S&P 500 a bondi de 4,73% à 7 237,3 points, le Nasdaq 100 s'est envolé de 6,86% à 26 746,1 points, tandis que le Dow Jones a gagné 3,01% à 49 595,3 points, les trois indices effaçant ainsi largement leur déroute de vendredi.

L'annonce surprise du retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia a provoqué un véritable soulagement chez les investisseurs, qui sont revenus massivement sur les valeurs des semi-conducteurs et des infrastructures d'IA après plusieurs semaines de ventes particulièrement violentes.

"Nous nous attendons à ce que la volatilité reste élevée, mais nous ne pensons pas que la dynamique d'expansion économique, le cycle des bénéfices ou les arguments structurels en faveur de l'investissement dans l'IA soient remis en cause", juge Mark Haefele, directeur des investissements d'UBS Global Wealth Management.

"Les investisseurs devraient conserver une perspective de long terme et profiter de la volatilité pour réduire les concentrations excessives de leurs portefeuilles et rééquilibrer leurs allocations en fonction de leurs objectifs stratégiques", suggère le professionnel des marchés.

Un contexte toujours tendu au Moyen-Orient

Outre l'actualité du secteur technologique, Wall Street devrait garder un oeil attentif sur la situation géopolitique au Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les États-Unis et l'Iran et où aucune solution diplomatique ne se profile.

Téhéran a averti lundi qu'il utiliserait tous les moyens à sa disposition pour contrer le blocus imposé à ses ports depuis plusieurs mois et réclame à Washington le versement d'une somme colossale en dédommagement de la guerre déclenchée par les États-Unis et de leurs actions passées.

Par ailleurs, le nombre d'attaques recensées dans le détroit d'Ormuz et ses alentours a atteint un sommet depuis le début du conflit. Le Centre des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) en a comptabilisé une trentaine au mois d'octobre et déjà une vingtaine environ en novembre.

Dans l'actualité des valeurs

Dans l'actualité des valeurs, Hewlett Packard Enterprise (HPE) est attendu en forte baisse au lendemain de la publication des résultats du 4e trimestre comptable du fabricant de serveurs, de systèmes de stockage et d'équipements de réseau, pourtant ressortis au-dessus des attentes.

Des sanctions boursières sont aussi attendues pour le fournisseur d'équipements médicaux Medtronic et le fabricant de circuits intégrés Analog Devices, en dépit de BPA légèrement supérieurs aux consensus de marché, dévoilés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street.

En revanche, le distributeur de produits électroniques grand public Best Buy et la chaîne de distribution à bas prix Dollar Tree devraient voir leurs titres progresser, dans le sillage des relèvements de leurs objectifs annuels à l'occasion de leurs publications trimestrielles respectives.

Une demi-heure après la cloche, les investisseurs devraient prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board, que les économistes anticipent en moyenne à 92,5 ce mois-ci, après 91,7 en octobre.