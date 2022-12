Des prévisions optimistes sur les ventes de Costco en décembre

(AOF) - Les analystes de Telsey Advisory Group ont indiqué aux investisseurs qu'ils s'attendaient à ce que Costco publie un solide rapport sur les ventes de décembre, lesquelles seront publiées après la clôture le jeudi 5 janvier. Les analystes, qui ont réitéré la note "Outperform" et l'objectif de cours de 580 dollars sur le titre, expliquent dans la note que les ventes devraient continuer à bénéficier de l'inflation élevée des produits alimentaires et de l'inflation générale, qui pousse les consommateurs à se rendre dans les magasins à la recherche de valeur.

Toutefois, " cela devrait être partiellement compensé par la faiblesse des catégories discrétionnaires en raison de tendances macroéconomiques difficiles et de stocks/promotions élevés dans le commerce de détail ", affirment-ils. " En outre, la baisse des prix du carburant et le renforcement du dollar américain devraient peser sur les résultats ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.