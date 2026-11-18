La société de biotechnologie a présenté les premières données cliniques de phase 1 issues de l'escalade de dose de son conjugué anticorps-médicament (ADC) expérimental IPH4502.

L'étude portait sur 76 patients lourdement prétraités (médiane de 3,5 lignes de traitement antérieures) atteints de tumeurs solides avancées, répartis sur six paliers de dose allant de 0,6 mg/kg à 3,6 mg/kg toutes les trois semaines.

La dose maximale tolérée a été fixée à 3,6 mg/kg toutes les trois semaines, avec la stomatite comme unique toxicité limitant la dose (survenue chez 27,6% des patients au total, dont 3,9% de grade 3 ou plus). Le traitement présente une faible toxicité hématologique globale, aucun cas de neutropénie fébrile ni de neuropathie périphérique n'ayant été rapporté. Les événements indésirables ont conduit à un arrêt du traitement chez seulement 5,3% des patients.

En parallèle, une activité antitumorale a été relevée dans divers types de tumeurs. A la dose maximale de 3,6 mg/kg, le taux de réponse objective atteint 33% chez les patients atteints de tumeurs non urothéliales. Chez les 19 patients atteints d'un cancer urothélial (tous préalablement traités par PADCEV/enfortumab vedotin et évalués à des doses intermédiaires de 2,4 à 3,2 mg/kg), trois réponses partielles (dont une confirmée) ont été enregistrées, pour un taux de contrôle de la maladie non confirmé de 68,4%.

Après ces résultats, Innate Pharma lance une phase d'optimisation de dose de son étude de phase 1 spécifiquement chez des patients atteints d'un cancer urothélial en échec de traitement par enfortumab vedotin. Le recrutement du premier patient est prévu au premier semestre 2027.