Des politiques financières favorables aux actionnaires des constructeurs automobiles européens

La semaine dernière, Stellantis a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant total de 1,5 milliard d'euros, à la suite d'annonces similaires faites par Mercedes Benz et BMW. Renault et d'autres constructeurs automobiles qui n'ont pas versé de dividendes ordinaires au cours des trois dernières années, alors qu'ils restructuraient leurs activités, ont également repris le versement de dividendes.

Les constructeurs automobiles européens augmentent les dividendes et les rachats d'actions dans le sillage des excellents résultats financiers de 2022, qui ont montré un redressement de la rentabilité et des flux de trésorerie qui ont permis d'accumuler d'importantes liquidités.

(AOF) - " Les constructeurs automobiles européens ont repris des politiques financières favorables aux actionnaires, soutenues par une meilleure rentabilité et une forte liquidité en 2022 ", indique Fitch Ratings. " Nous nous attendons également à ce que les constructeurs automobiles utilisent les liquidités disponibles pour augmenter les investissements dans l'électrification rapide afin de se conformer aux normes Euro 7 proposées par la Commission européenne ", précise l'agence de notation.

