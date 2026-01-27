Des politiciens britanniques demandent un examen concurrentiel de l'offre de Netflix sur Warner Bros, selon le FT

Plus d'une douzaine d'hommes politiques et d'anciens responsables politiques britanniques ont demandé à l'autorité de surveillance de la concurrence du pays de lancer un examen complet de l'offre de Netflix NFLX.O de 83 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté le Financial Times mardi.

Dans une lettre adressée à Sarah Cardell, directrice générale de l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), le groupe d'hommes politiques s'inquiète du fait que l'opération "renforcera un acteur déjà dominant" sur le marché de la diffusion télévisuelle en continu, selon le rapport.

Les politiciens ont déclaré que l'accord pourrait conduire à "une diminution substantielle de la concurrence avec des conséquences dommageables pour les consommateurs", selon le rapport du FT, citant la lettre.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce rapport.

La CMA a déclaré qu'elle ne pouvait pas spéculer sur les affaires qu'elle examinerait ou non en dehors d'une enquête formelle. Warner Bros et Netflix n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le projet d'acquisition de Warner Bros Discovery par Netflix a fait l'objet de pressions politiques et d'un examen réglementaire, certains membres du Congrès américain considérant l'acquisition comme un "cauchemar en matière de concurrence" pour les consommateurs et les créateurs.

Bloomberg a rapporté la semaine dernière que les régulateurs de la concurrence de l'Union européenne devraient examiner en même temps les offres concurrentes de Netflix et de Paramount Skydance PSKY.O pour Warner Bros, mettant en place un examen inhabituel de la concurrence en face-à-face.

Selon le rapport du FT, la lettre adressée à la CMA a été signée par Chris Smith, Oliver Dowden et Karen Bradley, qui ont tous trois occupé le poste de secrétaire d'État britannique à la culture, aux médias et aux sports, ainsi que par Tony Hall, ancien directeur général de la BBC.

Parmi les autres signataires figurent Guy Black, président de la News Media Association et vice-président du Telegraph Media Group, et Tina Stowell, ancienne présidente de la Chambre des Lords, rapporte le FT.