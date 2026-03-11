Des pirates informatiques liés à l'Iran attaquent le fabricant américain d'appareils médicaux Stryker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'un commentaire du porte-parole de Stryker.)

Un groupe de pirates informatiques lié à l'Iran a revendiqué mercredi la responsabilité d'une cyberattaque destructrice contre le fournisseur américain d'équipements et de services médicaux Stryker, selon des messages postés sur le canal Telegram du groupe et des informations diffusées sur les médias sociaux.

Les actions de Stryker SYK.N ont chuté d'environ 3,4 % mercredi après que le Wall Street Journal a rapporté que le fabricant d'équipements médicaux a été touché par une cyberattaque soupçonnée d'être liée à l'Iran. La société basée dans le Michigan , qui compte 56 000 employés et opère dans 61 pays, subit une panne globale de ses systèmes, selon le rapport. Des employés et des sous-traitants ont affirmé que le logo d'un groupe de pirates informatiques lié à l'Iran était apparu sur les pages de connexion. Stryker "subit une perturbation du réseau mondial de notre environnement Microsoft à la suite d'une cyberattaque", a déclaré un porte-parole. "Nous n'avons aucune indication de ransomware ou de malware et nous pensons que l'incident est circonscrit." Le porte-parole ne s'est pas prononcé sur l'identité des auteurs de l'attaque. Les appels au siège mondial de l'entreprise à Portage, dans le Michigan, ont été pris en charge par un enregistrement indiquant que l'entreprise "connaît actuellement une situation d'urgence dans un bâtiment." Handala, un pirate informatique lié à l'Iran qui a revendiqué de nombreuses attaques contre des cibles en Israël et dans le monde entier, a déclaré dans un message posté sur son canal Telegram que l'attaque était une réponse à l'attaque de l'école de Minab "et aux cyber-agressions en cours." Une école de filles de Minab, dans le sud de l'Iran, a été touchée le premier jour des attaques américano-israéliennes contre l'Iran, tuant environ 150 élèves, un chiffre que Reuters n'a pas vérifié de manière indépendante.

Les pannes ont commencé peu après minuit sur la côte Est, a indiqué le WSJ, citant des personnes au fait de la situation.

Le personnel de la société a constaté que les appareils distants fonctionnant sous le système d'exploitation Windows de Microsoft, tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables et d'autres appareils configurés pour se connecter aux systèmes technologiques de Stryker, avaient été effacés. Ni le FBI ni l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures du ministère de la sécurité intérieure n'ont répondu aux demandes de commentaires.

Le logo de Handala, un groupe de piratage pro-palestinien, apparaissait sur les pages de connexion, selon des personnes au fait de l'affaire et des messages publiés sur les médias sociaux, indique le rapport. Handala est une personnalité bien connue du piratage lié à l'Iran et a été associée à de multiples opérations de piratage et de fuite ainsi qu'à des attaques perturbatrices, y compris des cas où des données ont été détruites , a déclaré lasociété israélienne de cybersécurité Check Point dans un rapport publié mardi.