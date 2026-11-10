Des perspectives solides pour GTA VI font bondir Take-Two

Take-Two Interactive bondit de 6,5% à 221 USD à l'ouverture, au lendemain de la publication des résultats trimestriels de l'éditeur de jeux vidéo, marquée notamment par les propos enthousiastes de sa direction concernant les précommandes de son jeu Grand Theft Auto VI.

Take-Two a dévoilé lundi soir une perte nette de 54 MUSD au titre de son 2e trimestre 2027, soit 0,29 USD par action, en baisse par rapport à la perte de 133,9 MUSD, soit 0,73 USD par action, enregistrée un an auparavant.

À 1 497 MUSD, ses revenus trimestriels se sont pourtant contractés de 15%, les dépenses récurrentes des consommateurs ayant reculé de 5% pour représenter 81% des revenus totaux de l'éditeur de jeux vidéo.

En baisse de 18% à 1 601 MUSD, les réservations nettes se sont révélées inférieures à la fourchette cible de la direction (1 620 à 1 670 MUSD), au consensus (1 659 MUSD) et à la prévision de Wedbush (1 670 MUSD).

Ce courtier explique ces réservations nettes décevantes par les performances inférieures aux attentes de NBA 2K27, bien que ce jeu se soit écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires, réalisant le deuxième meilleur lancement de l'histoire de la franchise.

"Toutefois, ce trimestre ne change pas notre thèse", affirme Wedbush, qui réitère ainsi sa recommandation "surperformance" et son objectif de cours de 280 USD sur le titre, soulignant un BPA ajusté de 0,99 USD, supérieur au consensus qui était de 0,92 USD.

"Les dépenses d'exploitation ont reculé de 9% sur un an, grâce à la baisse des charges de personnel et des coûts d'acquisition d'utilisateurs", explique le courtier, qui souligne surtout la vigueur des précommandes de Grand Theft Auto VI.

"Des précommandes sans précédent" pour GTA VI, selon la direction

"Le lancement de Grand Theft Auto VI aura lieu dans dix jours et, alors que les précommandes continuent d'atteindre des niveaux sans précédent, nous prévoyons de réaliser une année historique pour notre entreprise", indiquait lundi soir le PDG Strauss Zelnick.

"Nous confirmons nos prévisions de réservations nettes comprises entre 8 et 8,2 MdsUSD pour l'exercice 2027 et sommes confiants dans notre capacité à poursuivre sur cette lancée exceptionnelle", poursuivait-il.

"Pour le 3e trimestre, la direction table sur des réservations nettes comprises entre 3,35 et 3,50 MdsUSD, contre 1,76 MdUSD un an auparavant, ce qui correspond à un BPA compris entre 3,80 et 4 USD, selon les critères de calcul de la direction", souligne Wedbush.

Pour sa part, le courtier retient le haut de la fourchette des prévisions, à 3,50 MdsUSD pour le trimestre en question. En retenant également le haut des fourchettes de prévisions de coûts, il anticipe un BPA de 3,99 USD.