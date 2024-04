Des nouvelles sanctions américaine et anglaise soutiennent les cours de l’aluminium et du cuivre

(AOF) - Les cours du cuivre et de l’aluminium progressent respectivement de 1,24% à 9457 dollars la tonne et de 1,63% à 2494 dollars la tonne à la suite de nouvelles restrictions américaine et anglaise. Le 12 avril, le département américain du Trésor, en coordination avec le Royaume-Uni, a émis deux nouvelles interdictions visant à réduire les revenus que la Russie tire de ses exportations d'aluminium, de cuivre et de nickel.

Ces nouvelles mesures interdisent l'importation d'aluminium, de cuivre et de nickel d'origine russe aux États-Unis et limitent l'utilisation d'aluminium, de cuivre et de nickel d'origine russe sur les marchés mondiaux des métaux et dans les opérations de gré à gré sur les produits dérivés.

Les bourses des métaux, telles que le London Metal Exchange (LME) et le Chicago Mercantile Exchange (CME), n'auront ainsi plus le droit d'accepter l'aluminium, le cuivre et le nickel produits par la Russie.